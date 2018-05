Això només és el principi

Acabada la temporada, toca fer balanç, i pel que fa al fitxatge més car en la història del Barça, Philippe Coutinho –va costar 120 milions d’euros més 40 en variables va costar–, ja es pot dir que, preu al marge, ha estat un encert. I és que en els tot just quatre mesos que han passat des que va debutar, en el derbi de copa al Camp Nou, en què ja va oferir els primers detalls de qualitat, Coutinho s’ha convertit en un jugador decisiu i fix per a Ernesto Valverde. Des d’aquella estrena, i sense poder jugar la Champions, l’ex del Liverpool no s’ha perdut ni un partit –18 de lliga i 4 de copa, amb un total de 17 titularitats– i ha col·laborat de manera important per aconseguir els objectius que es va marcar quan va decidir fitxar pel Barça: guanyar títols. Va ser el principal motiu, segons ha explicat ell mateix molts cops, que el van motivar a canviar Anfield pel Camp Nou, i ha estat arribar i moldre, perquè ja ha aconseguit dos trofeus: la lliga i la copa. Si el Liverpool guanya la Champions, també se la podrà apuntar al palmarès ja que va disputar la fase de grup amb els reds.

Jugant en diverses posicions, tant a la banda dreta amb quatre migcampistes, com d’interior i també d’extrem esquerre, si alguna cosa ha demostrat Coutinho al llarg d’aquests quatre mesos, a banda d’una classe immensa, és que té gol. Les xifres no enganyen. Amb 10 dianes, és el tercer màxim artiller de l’equip al llarg de tota la temporada, només darrere de Leo Messi (45) i Luis Suárez (31). Amb el que va marcar diumenge en el comiat de la temporada –era el seu vuitè gol en la lliga i el 5.999 en la història del Barça en el campionat–, va superar els 9 que acumulava Paulinho, tots en la lliga. Com alguns dels que ha fet el seu compatriota, moltes de les dianes de Coutinho també han estat importants, sobretot la que va fer en la tornada de semifinals de copa, a Mestalla. A més, va marcar en la final, al Wanda Metropolitano, i en el partit en què els de Valverde van segellar la lliga, a Riazor. I amb un trio de gols al camp del Llevant, a punt va estar d’evitar la que és l’única derrota en la lliga.

Amb Coutinho, el Barça també disposa d’una arma més, que no ha donat grans fruits en els últims anys, com és el xut llunyà. Quatre gols dels 10 del brasiler han estat des de fora de l’àrea, una de les seves especialitats, com ja ha demostrat en tots els equips en què ha jugat. Només Messi, comptant això sí, les faltes –de moment Coutinho no s’ha pogut deixar veure a pilota aturada, més que a l’hora de servir faltes i córners–, n’ha fet més. I no s’ha d’oblidar que també ha destacat per les seves assistències. En total, n’ha repartit sis, la meitat per a Luis Suárez.

Cada cop més adaptat al joc de l’equip i al vestidor, on s’ha retrobat precisament amb el davanter uruguaià i ha congeniat també amb Messi, Coutinho haurà de fer un pas més en la seva evolució la propera temporada, que no serà fàcil. Ell és, a priori, qui més està cridat a ocupar el buit que deixa Iniesta al mig del camp. Faltarà veure també què és el que Valverde té al cap.