Un Messi “entusiasmat” ja s’entrena a l’Argentina

Després de les celebracions pertinents pel doblet amb el Barça, d’acomiadar-se d’Iniesta i de certificar la consecució de la seva cinquena Bota d’Or, Leo Messi ja és a l’Argentina per afegir-se a la concentració amb els companys de selecció i començar a preparar el mundial de Rússia, que arrenca d’aquí a poques setmanes. El blaugrana es va incorporar a la concentració d’Ezeiza, la ciutat esportiva del combinat argentí, on la resta de concentrats ja l’esperaven amb candeletes, entre els quals hi ha el seu amic Javier Mascherano, company al Barça fins al gener passat, que forma part de la llista dels 23 escollits que Jorge Sampaoli ha convocat per al mundial. Malgrat que el vol que el va portar fins a l’Argentina anava amb retard i que no s’esperava que pogués anar a l’entrenament, Messi va optar per afegir-se als companys al més aviat possible.

Leo Messi està molt motivat amb la cita de Rússia, conscient que aquesta és la seva última oportunitat d’aconseguir un títol que li falta en el palmarès. L’Argentina va perdre la final en l’edició passada, disputada al Brasil contra Alemanya, però vol intentar tornar a arribar lluny en el que serà el quart mundial en la carrera de Messi. “Està entusiasmat”, va assenyalar Sampaoli, que hi va afegir que el veu en perfectes condicions físiques. “L’he vist molt òptim, físicament està en un bon moment. Guanyar la lliga abans ha fet que hagi pogut dosificar esforços. Crec que arriba al mundial sense cap mena de problema. Hi arriba molt bé.”

Per preparar el mundial, l’Argentina té previst disputar dos amistosos, contra Haití, el dia 29 a l’estadi de La Bombonera, i el 9 de juny contra Israel. Abans d’aquest últim partit, la selecció albiceleste farà una petita estada de preparació a la ciutat esportiva del FC Barcelona entre els dies 31 de maig i 8 de juny. L’endemà de jugar contra Israel, el 10 de juny, el combinat dirigit per Sampaoli agafarà un avió que els durà cap a Rússia, on quedaran concentrats en espera de debutar en la competició, el dia 16 contra Islàndia.