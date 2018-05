El títol de lliga, en deu xifres

19

COPS PORTERIA A ZERO

9

REMUNTADES

93

XUTS ENTRE 3 PALS MESSI

12

ASSISTÈNCIES MESSI/SUÁREZ

3.330

MINUTS TER STEGEN

2.495

PASSADES RAKITIC

278

RECUPERACIONS PIQUÉ

43

PARTITS INVICTES

36

JORNADES LÍDERS

99

GOLS

(MESSI, 34)

La vint-i-cinquena lliga de la història del Barça serà recordada com la lliga del comiat d’Iniesta. L’última del capità. La novena del manxec. També la primera de l’era Valverde. I la lliga del rècord d’imbatibilitat. Ni més ni menys que 43 partits seguits sense perdre fins a l’accident del Ciutat de València. El Llevant ha estat l’únic equip de la competició que ha pogut derrotar als blaugrana, en una lliga en què el Barça ha manat de principi a fi. La maneta contra l’Espanyol en la jornada 3 donava el lideratge als de Valverde i des de llavors ja no han abandonat el primer lloc. 36 jornades instal·lats en la primera posició, amb 14 punts de marge respecte l’Atlético i 17 sobre el Real Madrid al final. 28 victòries, 9 empats i una sola derrota. Números de campió, amb victòries de prestigi com el 0-3 al Bernabéu i també grans remuntades com l’1-2 de Getafe o el 2-4 d’Anoeta. També empats que han valgut el seu pes en or com el del Calderón (1-1), el de Mestalla (1-1) o el del Pizjuán (2-2).

El Barça s’ha quedat finalment a un sol gol dels 100 a la lliga i també a un del gol número 6.000 de la història del club en la competició. Més al·licients de cara al debut de la temporada 2018/19. El Barça feia set anys que superava la barrera dels cent gols. L’últim cop que no ho va aconseguir va ser a la temporada 2010/11 (95). D’aquests 99 gols, 34 han portat el segell de Leo Messi, guanyador de la seva ja cinquena Bota d’Or. Fins en 93 ocasions ha rematat l’argentí entre els tres pals (43 xuts a fora i 11 rematades al pal). 2.144 intervencions del dorsal 10 del Barça, que arriba a to al mundial de Rússia. Luis Suárez, amb 25 gols, ha estat el seu gran aliat en atac. Entre tots dos han repartit, a més, 24 assistències, dividides a parts iguals. Han estat els màxims assistents de la competició empatats amb Pablo Fornals (Vila-real).

Un altre dels noms propis d’aquest títol de lliga és el de Marc-André ter Stegen. L’alemany només s’ha perdut un partit de lliga i és qui més minuts ha jugat de tota la plantilla (3.330). També l’espera Rússia. El seu alt rendiment aquesta temporada és una de les claus per entendre el fet que l’equip hagi estat capaç d’acabar amb la porteria a zero en 19 dels 38 partits de lliga. Amb tot, el Zamora ha tornat a caure en mans d’Oblak. Ivan Rakitic, el segon futbolista de camp que més partits ha jugat (35), superat només per Messi, és qui més passades ha connectat. 44 de mèrit i 2.495 en total. Sergio, 2.241. Qui més pilotes ha recuperat ha estat Gerard Piqué (278), seguit de Jordi Alba (249), d’un total de 2.385 de tot l’equip.