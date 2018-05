Bartomeu: “A partir del juliol parlarem de fitxatges”

GRIEZMANN: “A partir del juliol parlarem de fitxatges, de gent que arriba i que marxa. Sobre aquest jugador no puc dir res. Ell té contracte amb l’Atlético de Madrid i som respectuosos amb els altres clubs”.

DUBTES AMB VALVERDE?: “Mai vaig dubtar d’ell. Ens agrada molt, el vam seguir molt. És intel·ligent, té la idea del futbol del Barça clara i sap llegir molt bé els partits. El dia de la Roma tots estàvem decebuts. Aquell dia tots volíem trencar-ho tot. Però l’equip i l’Ernesto van superar aquella derrota”.

RENOVARÀ EL TÈCNIC: “: Té opció a un tercer any. És molt independent i és molt responsable. A mi m’agradaria que el fes. Ser entrenador del Barça és molt intens”.

L’ADÉU D’INIESTA: “Sap greu que marxin, deixen buits molt importants. Era una assignatura pendent i crec que el club ha fet uns actes que els posa a l’alçada del que son. Sabem que tornaran un dia al Barça. Iniesta té un contracte indefinit amb el club i tornarà a fer altres tasques després d’aquest parèntesi”.

BALANÇ DELS FITXATGES: “Estem contents amb els fitxatges. Cadascú ha aportat coses. Coutinho ha entrar ràpidament a l’equip. El primer any sempre és d’adaptació al club. Semedo ha fet bons partits i Dembélé ha tingut mala sort que es va lesionar molt d’hora. En els últims partits ja veiem més coses. És un extrem pur, diferent. Yerry Mina si es quedarà és un tema tècnic”.

ANDRÉ GOMES: “Va ser un fitxatge molt celebrat. Té molta qualitat i és un jugador responsable, pels seus companys és admirat. És molt generós. A mi m’agradaria que els jugadors triomfessin al club. Va dir que patia perquè potser pensava que no complia l’expectativa que s’havia creat. Jo sempre els dic que cal tenir paciència”.

EL MERCAT: “Ens podem permetre inversions com les d’aquest any. Ningú es pensava que algun club pagaria 222 milions i això ha creat una espiral inflacionista en el mercat. Nosaltres no actuem a cop de talonari però tenim capacitat financera. Fem una gestió rigorosa”.

BUSQUETS: “És un jugador fonamental pel Barça. No puc explicar el que fem amb ell. És determinant. Algun dia Busquets tindrà una sortida com Iniesta”.

UMTITI: “: L’hem de renovar, toca per calendari. És un jugador important i que s’ha consolidat. El Camp Nou l’estima però hem de mantenir un equilibri salarial. No ens podem saltar les escales ràpid. Comptem amb ell pel futur”.

FUTBOL FORMATIU: “Estem contents amb el Juvenil, hem guanyat la Youth League. Amb el B estem tenint dificultats. Ens va saber greu dir-li a Gerard que deixes l’equip. Es difícil que els filials estiguin a segona A. Som l’equip més jove i juguen bé. De cadet a juvenil molts clubs estrangers paguen més. Hem augmentat els sous però els altres també ho han fet. Els hem duplicats i triplicat perquè volem retenir talent”.

QUIM TORRA I EL LLOC A LA LLOTJA: “Fa mesos vam canviar el protocol de la llotja. El president del Barça presideix els partits del Barça. Vam estar parlant”.

EL PROCÉS: : “Tenim una posició molt clara. Defensem la llibertat d’expressió i el dret a decidir. No estem d’acord amb el 155. Els socis es poden expressar com vulguin. Parlem amb entitats socials, polítiques però no hem rebut pressions. No prenem part per ningú però defensant els valors que t’he dit abans”.

SANDRO ROSELL: “És injustificat el que li està passant de presó preventiva. Tinc la convicció que és innocent. No té sentit el que li passa. Ja fa un any, és una barbaritat”.

INCIDENTS FINAL DE LA COPA: “Vam fer petició a la subdelegació del govern a Madrid. Encara no tenim resposta. L’exigirem i insistirem i si cal anirem a un altre estament”.

ESPAI BARÇA: “Totes les forces polítiques menys la CUP han donat suport. És un projecte de club. Ho inaugurarà el club, sigui qui sigui el president”.

PESIC: “És un entrenador que a mi m’agrada molt i el conec. Molt competitiu, exigent, carismàtic i que estima el Palau. També ho ha de decidir ell. A mi m’agradaria que entrenadors que són bons segueixin al club”.