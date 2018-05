Josep Maria Bartomeu va ser ahir al programa El matí de Catalunya Ràdio per fer un repàs dels temes que afecten l’actualitat del FC Barcelona. La primera pregunta de la periodista Mònica Terribas ja va ser clara i directa i feia referència al possible fitxatge d’Antoine Griezmann. La resposta del president del Barça va ser una gran dosi d’hermetisme i de prudència: “D’aquest tema no en puc dir res. Tenim un gran respecte per tots els clubs i ell té contracte amb l’Atlético. A partir del juliol parlarem de gent que arriba i marxa.” Bartomeu, això sí, va deixar molt clar que el club està treballant per reforçar l’equip tot i recordar el bon any que havien fet amb la consecució del doblet. “Cada any volem millorar l’equip. Sabem que sortiran molts noms. És un any de mundial, diferent i hi ha més moviments perquè el mundial és un aparador. El Barça està fent els deures. Pep Segura, el seu equip tècnic, i Valverde tenen clar el que s’ha de fer”, va assenyalar.

Si Griezmann acaba venint ho farà després que el Barça pagui els 100 milions d’euros de la seva clàusula de rescissió –té aquesta quantitat a partir del primer de juliol–, una xifra de nou altíssima i que obligarà el club a fer un esforç econòmic. Bartomeu, però, manté que ho poden fer gràcies a la “gestió rigorosa” que fan i a la capacitat financera de l’entitat, tot i insistir que el model que defensen no és el de gastar tant. “Ens podem permetre inversions com les d’aquest any. Ningú es pensava que algú pagaria 222 milions i això ha creat una espiral inflacionista en el mercat. Nosaltres no actuem a cop de talonari”, va dir.

I és que, al marge de buscar nous futbolistes, la direcció esportiva també haurà d’afrontar renovacions importants, com la d’Umtiti, o la millora de contracte que reclama Busquets. Del català, el president va recordar que és un futbolista “fonamental i determinant” però que no podia avançar res del que parlen amb ell, però sí que va afirmar que vol que tingui un adeu com el d’Iniesta quan decideixi posar punt final al Barça. Del central francès, va insistir que el volen però que no pensen eludir l’estructura salarial establerta: “L’hem de renovar, toca per calendari. Jugador important i que s’ha consolidat. El Camp Nou l’estima. Hem de mantenir un equilibri salarial. No ens podem saltar les escales ràpidament. Comptem amb ell per al futur.” Pel que fa a fitxatges, va confirmar que Arthur vindrà quan ho decideixin els tècnics, i que tant podia ser a l’estiu com en el mercat d’hivern. De les incorporacions fetes l’estiu passat, en fa una valoració positiva, sobretot en el cas de Coutinho, mentre que pel que fa a Dembélé va lamentar que hagués tingut tantes lesions. “El primer any sempre és d’adaptació i cal tenir paciència, però estem contents.”

Bartomeu va aprofitar l’entrevista per tornar a negar que hagués dubtat de la continuïtat de Valverde si no hagués guanyat la copa del Rei després del fracàs de Roma, i fins i tot va assegurar que li agradaria molt que el tècnic complís el tercer any opcional que té en el contracte. “Mai vaig dubtar d’ell. Ens agrada molt, el vam seguir molt. És intel·ligent, té la idea del futbol del Barça clara i sap llegir molt bé els partits. El dia de la Roma tots estàvem decebuts. Aquell dia tots volíem trencar-ho tot. Però l’equip i l’Ernesto van superar aquella derrota.”

L’adeu modèlic d’Iniesta

Bartomeu també es va felicitar per tots els actes que s’han fet per acomiadar Iniesta i va recordar que quan el manxec acabi l’aventura japonesa tornarà al club blaugrana. “Ha tingut un comiat espectacular, com també ho va ser el de Xavi. Sap greu que marxin, deixen buits molt importants. Era una assignatura pendent i crec que el club ha fet uns actes que els posen a l’altura del que són. Sabem que tornaran un dia al Barça. Iniesta té un contracte indefinit amb el club i tornarà a fer altres tasques després d’aquest parèntesi”, va revelar el president.