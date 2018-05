El Japó, una destinació que agrada als exblaugrana

El Japó és, des de fa anys, una destinació molt atractiva per a gran part de la població. L’exotisme del Japó meravella a tothom que hi va, i potser també és això el que atrau els futbolistes per provar sort quan es volen allunyar dels focus del futbol europeu. Ara és el torn d’Andrés Iniesta, però abans del manxec el Japó ha viscut l’arribada de diversos futbolistes que, en algun moment de la seva carrera, han vestit la samarreta del Barça.

Un dels primers que es van atrevir a marxar al Japó va ser un dels primers ídols del fins ara capità blaugrana, Michael Laudrup, amb qui no només comparteix qualitat tècnica i la samarreta blaugrana sinó que a partir d’ara compartirà també la samarreta del Vissel Kobe. L’astre danès va deixar el Madrid l’estiu del 1996 per fitxar pel conjunt japonès. Laudrup volia fugir de la pressió del futbol d’elit, però la possibilitat de quedar fora de la llista de Dinamarca per al mundial del 1998 va tallar la seva etapa al futbol nipó i va posar el rumb cap a l’Ajax. Abans que ell, al Japó hi havia anat un altre exblaugrana, Gary Lineker. L’anglès va sortir del Tottenham el 1992 i va jugar al Nagoya Grampus dues temporades, en què va marcar vuit gols en 24 partits. El japonès va ser el seu últim equip abans de penjar les botes el 1994.

Puntals del ‘dream team’

La presència de Laudrup al Japó no va ser l’única d’un membre del dream team de Cruyff. El danès va ser el primer, però el van seguir fins a quatre excompanys seus al Barça: Txiki Begiristain va jugar a l’Urawa Red Diamonds; Julio Salinas i Jon Andoni Goikoetxea, al Yokohama Marinos, i Hristo Stóitxkov, al Kashiwa Reysol. L’extrem basc, actual director de futbol del Manchester City, va aterrar al Japó després del seu pas pel Deportivo de la Corunya, i hi va jugar dos anys –20 partits, sis gols– abans de penjar les botes. Julio Salinas (1997/98) i Jon Andoni Goikoetxea (1998/99) van coincidir amb la samarreta del Yokohama Marinos, però cap es va retirar al Japó. Salinas va jugar encara tres anys més a l’Alavés, mentre que Goiko va fitxar per l’Osasuna. Allà van coincidir amb el tècnic Toño de la Cruz, que també va provar sort a les banquetes japoneses. Per la seva banda, Hristo Stóitxkov va provar sort uns mesos també al Japó, però en un altre equip, el Kashiwa Reysol, amb qui va jugar 29 partits i va fer 13 gols. Carles Rexach, una altra peça important en el dream team, també va entrenar durant una temporada el Yokohama Flügels –equip amb qui es fusionaria el Yokohama Marinos–, on va tenir com a ajudants dos exblaugrana més: José Ramon Alexanko i Jordi Roura, ara al futbol formatiu.

Planter blaugrana