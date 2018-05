Valverde: repte superat

Només sis entrenadors en la llarga història del Barça poden dir que han guanyat un doblet de lliga i copa. Un d’ells és Ernesto Valverde, que en la seva primera temporada a la banqueta blaugrana ha assolit un balanç notable, només trastocat per la inesperada desfeta en la Champions a mans del Roma. Tot i aquest accident, el botí assolit és prou majestuós perquè el tècnic basc d’origen extremeny l’hagués signat en començar el curs. “És obvi. Si m’aturo a buscar doblets en les grans lligues europees i només em surt el Juventus i el PSG. No és senzill fer el que hem fet tot i que sempre es vol més, però per descomptat que ho hauria signat perquè era un dels nostres objectius”, va manifestar després de tancar la lliga contra la Real Sociedad, l’últim dels 58 partits oficials que ha dirigit enguany: 40 s’han resolt amb victòria –el 68, 9%–, mentre que només s’han lamentat sis derrotes –el 10,3%.

93 punts i 14 d’avantatge respecte al segon de la taula, l’Atlético; una única derrota en tot el campionat; equip més golejador amb 99 gols... Els números són prou evidents a l’hora de reflectir el clar domini exercit pels blaugrana a la lliga sota la direcció de Valverde. De fet, se situa entre els millors tècnics debutants al Barça, empès pel doblet segellat i pels registres acumulats en el campionat. I es que només Pep Guardiola i Luis Enrique poden presumir d’haver assolit un triplet en el seu primer any.

Precisament Valverde comparteix amb Luis Enrique el nou rècord històric d’imbatibilitat en la lliga: 43 jornades (les 7 últimes de la lliga 2016/17 i 36 de la present). La trajectòria al campionat va ser fulgurant des de l’inici, quan després de les deu primeres jornades l’equip sumava nou victòries i un empat. Un còmput com el de l’enyorat Tito Vilanova (2012/13) i el del Tata Martino (2013/14), però millorant-lo pel que fa al balanç de gols (+25). Aquesta regularitat s’ha traslladat a la copa, on l’equip també s’ha mostrat molt sòlid al llarg del trofeu. Tot just una derrota contra l’Espanyol en l’anada dels quarts (1-0) que es va revertir en el duel de tornada al Camp Nou (2-0). Gens malament per a un entrenador que no havia dirigit cap dels grans equips del continent fins a la seva arribada al club.

La major solidesa exhibida enguany per l’equip blaugrana s’adverteix com la principal empremta de Valverde, tot i que això ha suposat certa rebaixa del virtuosisme. De fet, el tècnic ha construït un Barça més equilibrat i pragmàtic, que al llarg de l’any ha derivat cap al 4-4-2 en detriment del tradicional 4-3-3. Cal recordar, però, que l’escenari que hi havia quan va arrencar el curs propiciava agafar aquesta via. I és que el tècnic va haver d’adaptar-se a la fugida inesperada de Neymar, que va trasbalsar bona part de la planificació esportiva, a banda del cop moral que va provocar al vestidor i a l’entorn. La desfeta en la supercopa contra l’etern rival encara va enfosquir més les perspectives, però Valverde va tenir la capacitat de capgirar la situació. En aquest aspecte, ha sabut treure profit de la benedicció de disposar del millor futbolista del món, Leo Messi, a qui ha ampliat la llibertat de moviments per la mitjapunta. En aquest sentit, el tarannà assossegat del tècnic també ha ajudat a connectar amb els cracs blaugrana.

“La temporada porta el segell de Valverde. Estàvem convençuts que era la persona adequada i ha complert amb escreix”, va declarar Josep Maria Bartomeu la setmana passada coincidint amb la reunió del Senat Blaugrana. El doblet signat ha esvaït les especulacions sorgides arran de la desfeta de la Champions sobre la continuïtat del tècnic i que el president va desmentir. De fet, dimecres, en un entrevista a Catalunya Ràdio, va desitjar que, més enllà de la proper curs, es donin les circumstàncies per exercir el tercer curs opcional establert en el contracte.