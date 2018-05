Els cedits, sense lloc

Munir, Deulofeu, Rafinha, Douglas, Samper, Marlon i Arda Turan. Aquests són els set blaugrana que la temporada passada, amb més o menys èxit, van jugar cedits lluny del Camp Nou. Ara, amb la planificació del curs següent damunt de la taula, la direcció esportiva busca una solució per als cinc primers –Marlon i Arda seguiran cedits per contracte, ja que el Barça no té previst recuperar-los–, després que Valverde ja hagi comunicat que cap d’ells tindrà lloc en la propera plantilla.

Munir, revalorat

Després d’un decebedor curs a València, el davanter de l’El Escorial s’ha destapat aquesta temporada a l’Alavés, on després d’un inici irregular va esclatar de la mà d’Abelardo, fins a tancar el curs amb 14 gols i un rendiment molt bo. Valverde, però, considera que la línia ofensiva del Barça està coberta, i més si al final arriba Griezmann, fet que torna a situar Munir en el mercat. Amb contracte fins al 30 de juny del 2019, l’objectiu del Barça passa per traspassar-lo en aquesta finestra, aprofitant que el seu caixet ha augmentat considerablement, ja que una altra cessió significaria perdre el jugador sense obtenir cap tipus de benefici econòmic.

Deulofeu, punt final

“No hi ha cap opció que torni al Barça. Ni ells ho volen, ni jo tampoc. Aquest estiu es produirà la venda. Ja no hi haurà cap cessió més.” Així de rotund es va mostrar fa uns dies Deulofeu, en una entrevista a RAC1, en ser qüestionat sobre el seu futur. I és que després de perdre la confiança de Valverde, fet que va provocar la seva cessió al Watford en el mercat d’hivern, l’extrem de Riudarenes és conscient que és impossible tornar al Barça, club amb el qual acaba contracte el juny del 2019. L’objectiu de Deulofeu és seguir en el Watford, que en els propers dies mirarà de rebaixar els vint milions que marca la clàusula de rescissió del jugador per quedar-se’l en propietat.

Rafinha vol seguir a l’Inter

Un cas semblant al de Deulofeu és el de Rafinha, que el passat hivern se’n va anar cedit a l’Inter a la recerca de minuts, després d’un llarg període d’inactivitat per una greu lesió. I a Milà el petit dels Alcántara ha renascut, mostrant un bon nivell que ha convençut els neroazzurri a plantejar-se’n l’adquisició. El problema, però, és que l’Inter considera massa elevada la clàusula de compra de 35 milions d’euros fixada en l’acord de la cessió, cosa que deixa en suspens el futur de Rafinha. “El meu desig és quedar-me, però això no depèn de mi. Al meu cap només hi ha l’Inter”, va afirmar fa uns dies el brasiler en la televisió oficial del club italià, amb el qual va assolir en l’última jornada un bitllet per a la propera Champions. Tot i que el Barça segueix aferrant-se a la clàusula acordada, en el club són conscients que molt probablement hauran de rebaixar les seves pretensions si no volen que el cas Rafinha s’allargui fins a finals d’estiu.

Douglas, patata calenta

Només 342 minuts de lliga. Aquest és el trist bagatge de Douglas Pereira al Benfica, que com era previsible no té cap intenció de renovar la cessió del brasiler. El club portuguès, de fet, ja va intentar a l’hivern el retorn el jugador al Barça, que s’hi va negar en rodó. Douglas, doncs, que encara té un any més contracte, tornarà a ser una patata calenta per a la direcció esportiva blaugrana, que haurà de pentinar de nou el mercat per trobar algun club que accepti pagar part de la fitxa del futbolista.

Minuts per a Samper

Després d’una temporada duríssima per a Samper a Las Palmas, on es va lesionar greument al turmell quan començava a ser important, el migcampista, que es troba molt a prop de rebre l’alta mèdica, tornarà a provar fortuna en algun equip de primera per mirar de demostrar una vegada per totes que té nivell per triomfar en l’elit. Tot i que el fet d’estar encara convalescent del turmell pot provocar les reticències d’algun club, en el Barça són optimistes de cara a trobar un equip que confiï en Samper i que li atorgui els minuts necessaris perquè el jugador guanyi experiència. El que està descartat, això sí, és que Samper comenci la propera temporada en la plantilla blaugrana.

Marlon i Arda no tornen