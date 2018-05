Assalt blaugrana a Rússia

La temporada no ha acabat pas per a molts dels components de l’actual plantilla del Barça. I és que més de la meitat ja estan concentrats amb les seleccions respectives per afrontar la gran cita d’aquest juny i juliol: el mundial de Rússia. Són 14 els internacionals que han tancat el curs 2017/18 com a blaugrana i que han entrat en les diverses llistes ja anunciades pels seleccionadors, que en alguns casos encara s’han d’ajustar als 23 noms definitius (hi ha temps fins al 4 de juny). Tot i això, les perspectives que el nombre de mundialistes blaugrana es modifiqui són reduïdes.

Per tant, si no hi ha sorpreses d’última hora, el nombre d’internacionals blaugrana a Rússia suposarà un rècord per al club, ja que s’ampliarà en un jugador respecte als mundials del Brasil (2014), Sud-àfrica (2010) i França (1998), en què van ser 13. Aquí cal esmentar que David Villa va ser presentat com a nou reforç del Barça just abans del mundial de Sud-àfrica, però a efectes pràctics no va formar part de la plantilla del Barça i va vestir la seva samarreta fins després de disputar aquell mundial (temporada 2010/11). Pel que fa a Hristo Stòitxkov, va competir a França el 1998 després d’haver iniciat el curs 1997/98 amb el Barça, però abans d’acabar aquella campanya ja s’havia desvinculat del club.

La representació blaugrana a Rússia fins i tot podria ser més elevada si no fos per algunes absències inesperades. És el cas d’André Gomes i Nélson Semedo, descartats pel seleccionador portuguès, Fernando Santos, tot i que els havia cridat de manera regular durant la fase de classificació. Un cas molt similar és el de Lucas Digne, que semblava que tenia una plaça en el combinat francès però Didier Deschamps l’ha acabat descartant per a la fase final. Pel que fa al porter Jasper Cillessen, l’absència d’Holanda entre les 32 seleccions mundialistes després de no superar la fase de classificació ha frustrat les seves expectatives.

Com és habitual, la selecció espanyola és la que més internacionals blaugrana integra, tot i que la xifra s’ha reduït de manera significativa respecte a mundials precedents. En total són quatre: Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets i Andrés Iniesta, que es preveu que a Rússia posi fi a la seva etapa amb la roja com ha fet al Barça després de 22 anys al club. Al Brasil, el 2014, hi va haver set blaugrana al combinat espanyol, el mateix nombre que a Sud-àfrica el 2010, quan sota la direcció de Vicente del Bosque va quedar campió.

Molt repartits.