El llegat de Johan Cruyff

El Matí de Catalunya Ràdio està dedicat el matí a la Fundació Johan Cruyff i diversos protagonistes n’han recordat la figura i el llegat. Han explicat com era tenir-lo d’entrenador i la revolució que va suposar al Barça i al futbol. Les frases més destacades:

“Si no m’hagués trobat amb en Johan, crec que mai hauria jugat a primera divisió al Barça.”

“Veia coses que només veia ell. Com posar Eusebio de lateral. A l’inici no va ser fàcil. El 3-4-3, amb només tres defenses i quatre migcampistes, no ho feia ningú. Quan fas una cosa contracultural necessites temps, no va ser bufar i fer ampolles, arribar i guanyar quatre lligues. Hi va haver mals moments. Però t’explicava cada concepte, el perquè, recordo que els primers dies parava l’entrenament cada dos per tres per explicar-te com fer les coses.”

“La Masia era la joia de la corona del Barça. I el Johan quan va arribar d’entrenador, mirava qui jugava millor a cadets i juvenils. Sempre tenia la vista ficada en aquestes categories” Recordo que li preguntava a en Charly qui eren els millors i els feia entrenar amb el primer equip. No es fitxava ningú de fora si hi havia algú a la casa que podia fer-ho. Entrenar al filial per a mi va ser el millor que em podia passar.”

“El planter requereix temps. No és t’hi poses i arribes. Johan va fer que tothom jugués igual. Entre nosaltres ens ho dèiem. Jo jugo de 8, jo de 6, jo de 7, conceptes que la gent va anar assumir. Veies els nens del benjamí o l’aleví i ja ho deien, ja jugaven així. La base que va sortir de la Masia va aportar un plus, però també cal fitxar fora. Al City intentem establir un model així perquè reforça la identificació. Al Bayern, la base era la mateixa que la selecció. A Anglaterra costa més perquè el filial juga en una competició que no existeix, no com aquí que a segona B o segona A ja juguen en camps importants. És una dificultat que hi ha.”

“Estava al filial i em va dir que dissabte seria titular, però que havia de signar un contracte de cinc anys. Si no ho feia, faria jugar un altre jugador. Li vaig dir que n’havia de parlar amb la meva gent i em va dir que parlés amb qui volgués, però que o signava o jugava un altre.”