“No esta bé que Rosell faci un any que és en presó preventiva”

Un altre dels grans protagonistes en el dia de portes obertes de la Fundació Johan Cruyff, va ser l’expresident del Barça Joan Laporta, que va repassar l’actualitat blaugrana i també la política. Laporta té clar la injustícia que representa l’empresonament de polítics catalans i, en aquest sentit, creu que el Barça hauria d’haver-se implicat més en el país. “Trobo a faltar més compromís del club amb el moment històric que està vivint el país. Des del respecte institucional i la comprensió per a totes les maneres de pensar que hi ha en el club, però el país necessita que institucions com el Barça ajudin a explicar el que està passant. Que hi hagi persones empresonades per les seves idees és molt trist i greu, i el Barça hauria d’assumir un compromís més important. Soc advocat i sé de què parlo. S’estan imputant una sèrie de delictes que no existeixen, estan forçant massa la llei”, va dir Laporta, que també va criticar que un altre expresident, Sandro Rosell, faci un any que està en presó preventiva, tot i estar acusat d’una altra cosa, de blanqueig de capitals. “No em sembla bé. Penso en la seva família, en ell. Crec que és desproporcionat que estigui tant temps en presó preventiva. Si diuen que no s’ha instruït encara el cas, que vagin més ràpid.”

Laporta també va parlar de l’actualitat esportiva i va qualificar com a molt bona la temporada del Barça, tot i que amb coses a millorar. “El Barça ha fet una gran temporada, amb dos títols importants guanyats. La lliga és el més important, és el campionat que té més mèrit, però tot és millorable. Sí que cal fer una reflexió, que és com tenint aquest gran equip amb el millor jugador del món, s’estan perdent oportunitats amb vista al palmarès. És una llàstima no aprofitar-ho. Hem de continuar fidels al sistema que va crear Cruyff i que tan bé van desenvolupar grans entrenadors com Guardiola. Amb aquest sistema i el millor jugador del món, hem d’aspirar a més”, va dir l’expresident del club, que va reclamar un millor tracte per al planter. “Crec que no s’està aprofitant el planter. El club hauria d’impulsar actuacions en què els jugadors del primer equip haurien d’ensenyar als del planter, com s’havia fet abans. Deco va ensenyar a marcar el ritme del partit a Xavi i Iniesta. Piqué va tenir grans mestres en Márquez i Puyol. Ronaldinho va apadrinar Messi. Apostar per Pedro o Busquets abans d’anar al mercat. Aquest relleu generacional s’ha de treballar, i això veig que no s’està fent.”

Aquesta millora podria passar per l’arribada de Jordi Cruyff a la direcció esportiva del club. Laporta veu que ho tindria difícil per treballar en l’actual estructura esportiva del Barça. “Jordi ha madurat molt. Com a secretari tècnic ho faria molt bé. També com a entrenador. Entrar ara a la secretaria tècnica del Barça, però, pot ser complicat. Ell té fusta de líder, el caràcter del seu pare, té personalitat i hauria de manar ell. Entrar en una estructura més grupal no sé si funcionaria.”

I l’expresident del Barça també va parlar del Real Madrid. Segons Laporta, el Barça de Guardiola encara està per sobre d’aquest Madrid que, per l’advocat, va guanyar la Champions gràcies a les males arts de Sergio Ramos, que va lesionar el jugador del Liverpool Salah: “La diferència és la manera de jugar. El Barça de Guardiola va fer una temporada perfecta, amb set títols. El Madrid de Zidane no ho ha fet mai. Ho està fent molt bé i coneix molt bé el seu vestidor, més enllà que aquesta Champions la va guanyar Ramos, que és molt hàbil, i el porter del Liverpool. El Barça de Pep és millor per joc i resultats. Va ser un equip que va marcar una època. El Madrid de Zidane està aconseguint grans resultats, però encara li queda.”