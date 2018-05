El nou Patronat de la Fundació, presentat

En aquesta 14a edició de l’Open Day de la Fundació Johan Cruyff va dur-se a terme també la presentació oficial dels nous patrons de la Fundació. Un onze inicial carregat de noms propis format per Susila Cruyff, una de les filles de Johan, l’expresident del club Joan Laporta, l’actual entrenador del Manchester City Pep Guardiola, els excapitans del Barça Carles Puyol i Xavi Hernández –va ser l’única absència per incompatibilitats d’agenda i el seu pare Joaquim va assistir a la cita en representació seva–, el jugador de pàdel Fernando Belasteguín, Joan Francesc Pont, Xavier Arbós, Ramon Agenjo, Jaume Roures i la directora de la Fundació, Pati Roura. Tots ells van estar acompanyats en la fotografia de família per la viuda de Johan, Danny, i el seu fill Jordi.

“És un privilegi ser avui aquí. El Johan estaria molt content de veure tantíssima gent. Hi ha molta feina darrere de tot això. La feina que fa la Fundació és magnífica, i el nostre agraïment a ell i a la família sempre serà etern”, va expressar Joan Laporta. En la mateixa línia de gratitud i admiració es van expressar Carles Puyol i Pep Guardiola. El de la Pobla de Segur es va mostrar “orgullós de formar part del patronat” i Guardiola va dir: “Aquí venim pels nens. El Johan va començar tot això fa molts anys. Aquest és el seu major llegat social. Els que estem en la Fundació i en el Patronat tenim el deure de continuar amb tot això. Sense la presència del Johan tot serà més complicat però ho farem. Tots els que som avui aquí estem molts contents de formar part de tot això.”

La Fundació Johan Cruyff està present actualment a 20 països de tot el món a través de les diferents Cruyff Courts o els Pati14 que permeten fomentar la pràctica de l’exercici i l’esport entre els nens i nenes més necessitats, com una eina de cohesió social i un factor fonamental en el seu creixement com a persones. Gràcies a la Fundació Cruyff més de 300.000 nens i nenes de tot el món, amb certes discapacitats o sense, poden practicar esport cada setmana.