“La porta del primer equip està oberta”

Hem d’estar pendents del mercat i moure’ns si veiem talent a l’estranger. Ha estat el cas de Ballou i McGuane El descens del filial a segona B, des de la perspectiva formativa, no ens canvia res, el model serà el mateix Estem fent un esforç econòmic [per evitar la fuga de talents], però fins on trobem que és lògic, just i normal La clau dels darrers èxits del Barça ha estat la presència de jugadors del planter. S’hi confia, i els joves ho han de valorar

Una de freda i una de calenta. Els contrastos han marcat la temporada en el futbol formatiu del Barça, que ha estat marcada pel descens del filial a segona B i pel títol de campions de la Youth League del juvenil. A tot això, s’hi ha de sumar la ja habitual fuga de talents a equips poderosos d’Europa i la feinada que hi ha per frenar-la. Amb tots aquests condicionants, els responsables del futbol formatiu professional del Barça, Guillermo Amor (Benidorm, 4/12/1967) i José Mari Bakero (Goizueta, 11/2/1963), planifiquen un futur en què consideren que la continuïtat de jugadors del planter en el primer equip està assegurada.

El Barça B no ha pogut mantenir la categoria i l’any que ve jugarà a segona B. Com condiciona aquest descens?

Bakero. Hi ha dues perspectives: la formació i la competició. Des de la part formativa no ens canvia res, perquè el dia a dia, el treball, el model i l’estructura del club és exactament la mateixa. Ens agradaria estar a segona divisió, però estem bastant satisfets, perquè al final jugadors com Cuenca, Cucurella o Oriol Busquets han progressat, o Carles Pérez, Aleñá i Arnaiz, aquest últim fins a la lesió, s’han consolidat. Des del punt de vista de formació n’hi ha per estar satisfets.

Hi havia una certa tendència a dir que el Barça B havia d’estar com fos a segona divisió...

Bakero. Pensem que el segon equip ha d’estar el més a prop possible de la primera divisió, i hauríem pogut reforçar-nos amb jugadors més bregats per Nadal. Vam decidir apostar per gent jove, la mitjana d’edat de l’equip ha acabat sent de 19,5 anys, i tot i lluitar, el condicionant de la joventut ha afectat i ha fet que el repte de la permanència no hagi pogut ser.

A l’hora de convèncer jugadors, els complica les coses jugar a segona B?

Amor. No, ells valoren moltíssim estar en el Barça. Saben que, aquí, hi hagi el filial a segona A, segona B o tercera, aniran pujant jugadors al primer equip. Això sí, molts d’ells tenen ofertes molt bones de clubs importants de categories superiors, i això et pot generar certs dubtes. En tot cas, qui està convençut de si mateix i té ganes de fer coses grans en el club, es queda. Bakero. Als jugadors que ja estan acabant la fase de formació, és més fàcil convèncer-los. En canvi, estem tenint més problemes amb els cadets de setze anys, que reben propostes econòmiques astronòmiques de fora, fet que complica les coses.

No es plantegen canviar la filosofia i destinar més recursos econòmics a lligar aquests joves valors?

Amor. Com a Barça, podríem competir amb ofertes d’altres països i podríem oferir les mateixes quantitats que el City, l’Arsenal o el Bayern. Això, però, no té la seva lògica. Hem de seguir la nostra línia, segons les edats i les categories. Dit això, amb aquests joves cadets, i també amb els més grans, estem fent un esforç, fins on trobem que és lògic, just i normal. Has de fer el possible per retenir el talent.

Alguns representants van posar el crit al cel quan José Mari Bakero va dir que el 75% dels jugadors se’n van per diners...

Bakero. Aquí hi ha el context perquè el futbolista pugui créixer, així que cap jugador que se n’ha anat pot argumentar que ho ha fet pel tema esportiu, perquè a tothom se li ha posat una escala al davant. El que ha fet decantar la balança és el tema econòmic. Si entrem en la dinàmica de clubs que ofereixen grans quantitats a jugadors molt joves perdrem l’essència del Barça. Som un club especial, a la Masia hi ha una metodologia única, que és diferent i no es pot copiar.

Fa la sensació que el primer equip del Barça té un nivell tan alt que és difícil arribar-hi. No hi ha el perill que els joves hi puguin veure un tap?

Amor. El noi ha de començar a adonar-se que aquí és possible arribar al primer equip. S’ha de deixar de projectar que la porta està tancada, perquè això no és així. Les joves promeses, en el moment en què despuntin, tindran la confiança del tècnic del primer equip. La gent que hi ha a dalt confia en el talent dels més joves. En el Barça, la clau de l’èxit dels últims anys ha estat la quantitat de jugadors del planter que han arribat a dalt, ja que al treball i a la qualitat, hi sumen el sentiment de pertinença. Aquesta és una fórmula amb la qual no et supera ningú. Et dona una força única. Això, el jugador jove ho ha de veure. Bakero. La fórmula és la que expliquen Andrés Iniesta i Sergi Roberto: tenir paciència i somiar. Tot i el descens a segona B, hi haurà jugadors que continuaran debutant amb el primer equip, però també hem d’aprendre una mica del passat. Ara pugen molts joves que acaben de guanyar la Youth League, però del cop anterior que ho vam fer, gairebé cap futbolista ha progressat fins al màxim nivell. El nostre repte és que tots aquests talents d’ara, d’aquí a quatre o cinc anys, estiguin en el primer equip.

Enguany han importat talent de fora i han buscat jugadors en clubs com l’Arsenal. Això s’ha de continuar fent?

Bakero. La nostra obligació és estar pendents del mercat i moure’ns si hi veiem talent. Ballou, per exemple, és molt jove i és internacional amb les categories inferiors del Canadà, i McGuane, una altra aposta, és internacional de la selecció campiona del món. Després les circumstàncies poden fer que les coses no rutllin, però cal mirar-ho des d’una perspectiva global, que estem en una fase inicial.

No els preocupa el missatge que puguin percebre els joves de la casa, quan fan aquests fitxatges?

Bakero. Però com a jugador format aquí, el que has de fer és pensar en tu. Si estàs en el millor club del món, has d’estar convençut de tu mateix i no mirar el teu voltant. Aquest tipus de reflexions les fas quan tens un esperit negatiu; si estàs convençut de tu mateix, has de fer el pas. Si no, un company, vingui de fora o no, t’avançarà. Amor. Nosaltres entenem que la competència et fa créixer sempre. Intentem que a tots els equips hi hagi dos jugadors per posició i que siguin bons tots dos. Creiem que això és bo, però s’ha de saber portar.

Un mes enrere van decidir destituir Gerard i confiar en García Pimienta, que serà el tècnic el curs que ve. Aquestes setmanes amb ell a la banqueta, tot i no haver evitat el descens, aniran bé pensant en el futur?

Amor. Enguany Pimi ha passat per tot: segona A, el juvenil B, el juvenil A i va tornar al segon equip com a primer entrenador. Estem amb ell, el coneixem, creu en la gent de la casa, s’estima el club i pot donar una bona empenta al filial.

La segona B és una categoria tremendament exigent i aquest any grans equips han patit o, fins i tot, han baixat. Canviaria alguna cosa, quant al model, si l’equip sofrís a segona B?

Bakero. Nosaltres hem baixat de segona divisió, però ho hem fet jugant a futbol des de la nostra filosofia i fent-ho millor que el rival en gairebé tots els partits. En aquest aspecte, a segona B, l’escenari hauria de ser bastant similar. A més, tindrem un gran avantatge: jugarem al Miniestadi. M’agradaria convertir el Mini en un amic i no un enemic. Enguany, per als futbolistes, jugar a casa ha estat un suplici. Només es pensava a guanyar, i entrar en aquesta dinàmica és molt dolent Amor. El futbol, com deia en Johan, és per disfrutar-lo. Tenim la sort que la professió de futbolista és el més bonic que hi ha. Des que tens quatre anys que disfrutes. I quan ets professional i tens la possibilitat de jugar a aquest nivell, disfrutes com un camell. A més, som un dels clubs on el futbolista gaudeix. La norma número u és voler la pilota, per jugar-la, tenir-la i no perdre-la. A tot això, visitar camps durs, com els de la segona divisió B, també és formació. El futbol es gaudir, però hi ha moments què és tot el contrari. Has d’anar darrere del rival, robar la pilota, pressionar, fer alguna falteta... i jugar en aquests camps anirà bé a alguns futbolistes.

Parlen de l’estil del Barça. De tenir la pilota i no perdre-la. Quant a metodologia, s’ha de canviar alguna cosa?

Bakero. En el Barça l’essència ha estat sempre al mig del camp, i hem d’intentar aportar elements nous en l’aspecte metodològic, perquè hi ha coses que han millorat amb el pas del temps i d’altres que s’han perdut una mica. Aquest és el nostre debat. Volem que el mètode es mantingui, perquè ens fa únics i funciona, però hi ha aspectes que s’han d’actualitzar. Dominem molt el joc amb pilota, però potser no tant el joc sense pilota. Ara tothom ens planteja el mateix i cal treballar aspectes com ara no tenir espais, vejam com ens hi podem adaptar, perquè el toc i la qualitat els tenim inherents. Volem que l’Aleñá o el Collado de torn siguin més complets, amb pilota o sense.

Aquestes setmanes se’ls plantegen mil situacions d’entrades i sortides de jugadors. Hi ha un perfil com ara Cucurella, Carles Pérez o Busquets, que han demostrat poder jugar a segona A, però que potser encara no estan llestos per al primer equip. Com es plantegen el seu futur?

Bakero. Potser sí que estan llestos per al primer equip... S’ha d’esperar a veure què passa a l’estiu. Valverde ha vingut força cops al Mini, i l’escenari que hi hagi mundial farà que la pròxima temporada sigui molt motivadora per als més joves, ja que poden tenir força oportunitats.

En tot cas, convèncer aquests jugadors, que tenen propostes per jugar en categories més altes o a fora, serà més difícil, oi?

Bakero. Hi haurà jugadors que es plantejaran algunes propostes, però hem de defensar al Barça en tots els sentits. Hem de ser intel·ligents, la clau és la comunicació, reflexionar amb cadascú de la situació en què estem. Hem de buscar el millor per al futbolista però defensar també al club.