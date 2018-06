Thiago, possible però molt complicat

Amb la temporada finalitzada i esperant l’arribada del mundial de Rússia, és temps de mercat. D’altes, de baixes i de configuració de les noves plantilles. Un dels jugadors a qui ja s’ha relacionat amb el Barça és Thiago Alcántara, que actualment està concentrat a Madrid amb la selecció espanyola preparant el mundial.

Thiago, jugador del Bayern de Munic i titular tant amb Pep Guardiola com amb Jupp Heynckes quan l’han respectat les lesions, apareix en la llista de futbolistes transferibles del seu club, segons ha publicat la premsa alemanya. Thiago també sap que el nou entrenador del Bayern, Niko Kovac, no li donarà la mateixa confiança que Guardiola i Heynckes, i el seu entorn va contactar fa unes setmanes amb el Barça amb la possibilitat d’un retorn al Camp Nou damunt la taula.

En aquest sentit, el retorn de Thiago és possible. Perquè el Bayern el vol traspassar, perquè el jugador, amb casa a Barcelona, estaria molt content de tornar al Camp Nou i també perquè els seus excompanys el rebrien amb els braços oberts. Però que aquesta possibilitat esdevingui una realitat sembla mot complicat. Per començar, perquè la direcció esportiva té altres plans per reforçar el mig del camp, especialment la posició que deixa vacant Andrés Iniesta, allà on es podria ubicar un futbolista com Thiago. Tant Ernesto Valverde com la direcció esportiva ja han decidit apostar per Carles Aleñá, que abandonarà el filial i farà el salt al primer equip. A més, el Barça ja va fitxar Coutinho durant el darrer mercat d’hivern pensant en una possible marxa d’Iniesta, tot i que es tracti de dos jugadors amb perfils diferents. I també ha fet una aposta pel brasiler Arthur Melo. Ja es va signar una opció de compra amb el Grêmio de 30 milions d’euros, que s’hauria de fer efectiva al juliol, i després decidir si el futbolista s’incorpora a la disciplina blaugrana aquest estiu o durant el mercat d’hivern del gener del 2019.

Amb aquests noms a la plantilla del Barça, sembla molt complicat que Thiago, amb contracte amb el Bayern fins al 2021, es torni a vestir de blaugrana. També hi ha un altre factor que va en contra de la possibilitat de retorn: el seu preu. El Bayern vol ingressar uns 50 milions d’euros pel jugador, quantitat a la qual el Barça no arribaria. I més tenint en compte que va marxar al Bayern per 25 milions d’euros fa cinc anys, quan els dos clubs van negociar un traspàs després que els alemanys volguessin pagar la clàusula de rescissió del futbolista, que era de 18 milions d’euros, ja que no havia arribat a disputar un mínim de partits.

El Barça no vol pagar el doble del que va ingressar fa cinc anys per un jugador que s’havia fet a la casa, tot i saber que al seu dia també es va facilitar la seva sortida per ingressar diners. Sí que podria arribar a acostar-se als 50 milions d’euros que demana el Bayern un altre equip de la lliga que ha mostrat interès en Thiago, l’Atlético de Madrid.