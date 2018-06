Confiança intacta en Dembélé

Ousmane Dembélé està concentrat amb els seus companys de la selecció francesa en espera que comenci el mundial de Rússia, una altra oportunitat per poder reivindicar la seva condició de futbolista especial després d’un any complicat per a ell a tots els nivells. Protagonista en el mercat de l’estiu passat, amb rebel·lió inclosa, per forçar el Borussia de Dortmund a traspassar-lo al Barça, les seves últimes actuacions a l’equip blaugrana han provocat que el seu nom hagi tornat a aparèixer en les agendes de diferents equips europeus, que volen aprofitar el fet que no és indiscutible a l’equip de Valverde per temptar-lo a tornar a fer les maletes només un any després d’arribar a Barcelona.

El Liverpool, finalista de la Champions, és l’equip que més interessat està a incorporar-lo a la plantilla, i més encara si veuen perillar la continuïtat de Mohamed Salah. Jürgen Kloop vol millorar l’atac del seu equip i pensa que Dembélé encaixa perfectament amb el seu estil de joc: intensitat, atacs constants, poca pausa i pressió forta i avançada a la sortida de pilota del rival. El diari francès L’Équipe ahir també informava que l’Arsenal d’Emery també havia preguntat al FC Barcelona sobre la situació contractual del futbolista. Un altre dels equips que voldrien disposar del francès és el PSG. Tuchel ja va tenir a les seves ordres Dembélé al Borussia de Dortmund i considera que li podria treure molt de suc en la seva aventura parisenca. Tots aquests equips sospiren per treure’l del Camp Nou, però no compten amb excessives facilitats per fer-ho possible.

Per començar, perquè la voluntat de Dembélé es quedar-se al Barça. L’extrem, ambiciós, no vol renunciar tan aviat al seu somni de triomfar de blaugrana després d’un primer exercici en què no ha estat al nivell i no ha jugat tant com hauria volgut però que ha estat molt condicionat per les dues lesions que li van impedir competir en igualtat de condicions que els seus companys i que el van deixar allunyat durant massa temps dels terrenys de joc. Dembélé vol continuar lluitant per fer-se un lloc a l’equip de Valverde. Sempre ha confiat en ell mateix i no vol tirar la tovallola tan aviat. A l’abril ja va ser contundent sobre el seu futur. “Vaig firmar un contracte per cinc temporades. Estaré al Barça molt de temps i no marxaré després d’un any”, va afirmar.

Tampoc el Barça veu amb bons ulls deixar marxar un futbolista pel qual va negociar tan durament l’estiu passat i pel qual va fer una inversió multimilionària. La secretaria tècnica del club feia molt de temps que seguia les evolucions del francès i seria absurd desprendre’s d’ell per un primer any irregular. Els màxims responsables del Barça continuen tenint la confiança intacta en les capacitats i qualitats de Dembélé i no el pensen vendre. Saben, a més a més, que és gairebé impossible que algun club pugui fer una oferta que s’aproximi a les quantitats que ells van pagar al Borussia per fitxar-lo. Són més de 100 milions d’euros fixos amb uns quants més en variables que, de moment, no s’han complert. El club blaugrana està convençut que si les lesions no el tornen a perjudicar Dembélé jugarà molt més en aquesta segona temporada amb Valverde i no té cap dubte que donarà molt més a l’equip. Totes les declaracions dels màxims responsables del club en aquestes últimes setmanes van en aquesta línia. Valverde només espera que Dembélé millori en les facetes més tàctiques perquè no té cap dubte del talent del futbolista, mentre que el president, Josep Maria Bartomeu, va negar rotundament en les últimes entrevistes radiofòniques que pensin en una venda. “Dembélé és una aposta de futur i no preveiem que marxi. És jove i esperem molt d’ell en el futur. El primer any sempre és complicat”, va dir Bartomeu.

Ha anat de menys a més

El jugador francès ha anat de menys a més aquesta temporada. La lesió que es va fer contra el Getafe el va tenir quatre mesos fora dels terrenys de joc i quan va tornar l’equip ja tenia un esquema més definit, amb un quart migcampista que donava més consistència a l’equip. En la lliga, Dembélé ha participat en 17 partits, 12 com a titular, ha marcat un total de tres gols i ha fet sis assistències. Tots ja en el tram final del campionat. El primer al camp del Celta, el dia de l’empat a dos gols, i els altres dos al Camp Nou contra el Vila-real, el segon després d’una excel·lent jugada personal resolta amb una vaselina magnífica. Ha jugat en tres partits de Champions, en dos com a titular. Va ser l’aposta de Valverde el dia que calia vèncer el Chelsea a l’estadi i en aquella ocasió va marcar i va tenir una bona actuació. En la copa del Rei ha participat en tres partits, en cap d’inici, i no va poder marcar.

3

gols

ha marcat en la lliga