“Serà molt difícil omplir el que deixa l’Andrés”

Sergio Busquets està concentrat amb la selecció espanyola en espera que comenci el mundial. En una entrevista a TV3 va repassar diversos temes d’actualitat encara que no va desvelar cap novetat sobre la millora del seu contracte amb el Barça, que va pel bon camí i l’acord és a tocar. El migcampista coincideix en la concentració amb Andrés Iniesta, amb qui després de molts anys jugant plegats, la temporada vinent ja no ho podran fer per la marxa del manxec al Vissel Kobe.

Busquets va admetre que el trobaran molt a faltar. “Per tot el que és l’Andrés, al terreny de joc, fora, al vestidor, serà molt difícil omplir el que deixa. Però al final és llei de vida del futbol. Ha passat amb el Puyi, el Xavi i continuarà passant. Hem de treballar molt durament i molt més perquè la seva absència es noti el menys possible”, va dir. Iniesta ha deixat molta petjada. “De les seves qualitats és impossible aprendre’n perquè l’Andrés és únic, però si que he après molt de la manera de veure el futbol, de llegir-lo, d’entendre’m amb ell o jugadors com ell i el Xavi que han marcat una època. I a fora del terreny, el que és ser capità. El que és la companyonia, el ser professional.”

Busquets també va parlar de Leo Messi i ho va fer per deixar molt clar que no necessita guanyar el mundial per passar a la història com al millor. “Al final al Leo no li farà falta un Mundial per saber el que és ser el millor jugador del món, que ha sigut el millor jugador del món durant aquesta dècada que ha jugat i sempre serà recordat”, va assenyalar. Precisament, sobre els favorits per endur-se el títol a Rússia va situar Brasil com a principal candidat i Alemanya, Espanya, Argentina i França també amb opcions.

Finalment, no va restar mèrits a la tercera Champions del Madrid. “Quan en guanyes tres seguides, vol dir que alguna cosa estàs fent bé. No pot ser tot sort.” Això sí, va afirmar que els barcelonistes han de gaudir amb el que han guanyat. “Hem de mirar el nostre equip, nosaltres mateixos. Hem de valorar el que hem fet nosaltres, fer el doblet és una molt bona temporada.”