La Supercopa, primera patata calenta per a Luis Rubiales

El president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i el president de LaLiga, Javier Tebas, van reunir-se ahir al matí a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El motiu, tractar el futur format de la copa del Rei, les dates de la pròxima Supercopa d’Espanya, el calendari de la lliga 2018/19 i el retorn econòmic dels ingressos generats pel futbol d’elit amb la vista posada al futbol modest i al futbol femení. La reunió, d’aproximadament una hora de durada, és la primera trobada entre Tebas i Rubiales després que aquest últim fos elegit en el càrrec el passat 17 de maig. Fa tot just quinze dies que Rubiales exerceix al capdavant de la Federació i ja té la primera patata calenta per resoldre. El primer maldecap, les dates de la Supercopa.

En un principi LaLiga havia reservat jugar la Supercopa els dies 5 i 12 d’agost. L’anada al Pizjuán i la tornada al Camp Nou. Però hi ha un problema. El dia 4 el Barça encara estarà a San Francisco tancant la gira americana. Resulta inviable jugar el dia 5. El Barça, el Sevilla i la federació veurien amb bons ulls jugar-la els dies 12 i 19, però aquesta decisió suposaria un maldecap per a Tebas, que es veuria obligat a ajornar els partits de la jornada 1 de lliga del Barça i el Sevilla i el dels seus rivals respectius, amb tot l’enrenou que habitualment comporten aquest tipus de moviments. L’inici de la lliga 2018/19 està previst per al dia 18 i Rubiales veuria com a solució jugar la competició a partit únic, probablement el dia 12. En aquest últim supòsit caldria veure quina és la postura dels clubs. L’alternativa de Rubiales desengreixa el problema de dates, però originaria un nou debat sobre l’estadi on s’hauria de jugar el partit. Difícil que Barça i Sevilla arribin a un acord sobre si s’ha de jugar al Pizjuán o al Camp Nou, i dificultós també trobar un estadi neutral amb tot el que comporta el tema logístic en ple mes d’agost. Jugar-la a partit únic implica també una menor taquilla per als clubs i la mateixa federació. L’altra opció que hauria agafat cert cos, proposada també per la federació, seria ajornar finalment el primer partit de lliga del Barça i el Sevilla i els altres dos equips implicats gairebé quatre mesos, fins al dia 12 de desembre, una mica a contracor de Tebas. Veurem.

L’altre plat fort de l’extensa reunió d’ahir va ser el nou format del torneig del KO. Aquí l’opció de jugar la competició a partit únic sembla que té major quòrum. En cap cas, però, seria aquest curs perquè els drets televisius de la copa del Rei 2018/19 ja estan venuts. La proposta del canvi de format s’establiria a partir de la temporada 2019/20 i es jugaria partit únic fins a l’eliminatòria dels quarts de final. Aquesta era una de les peticions del Barça als candidats a presidir la federació per ajudar a descarregar un calendari futbolístic saturat.