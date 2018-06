Ràfols: “M’ha dit que tragués la senyera i no ho he fet”

En declaracions a Esport 3, la portera del FC Barcelona, Laura Ràfols, ha explicat l’incident que va tenir ahir amb el president de la federació espanyola de futbol, Luis Rubiales, quan aquest va intentar que tragués la bandera de Catalunya de la copa que el seu equip acabava de guanyar. “He posat la senyera a la copa, com fem sempre, i m’ha dit que la posés més tard. Li he dit que no. Hem tingut un moment així... I l’he acabat posant”, ha manifestat Ràfols. “No sé per què m’ho ha dit. És la senyera i jo sóc de Catalunya”, ha dit també.