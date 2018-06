“No se sap quins arribaran, però tots tenen potencial”

L’aleví A del FC Barcelona va aconseguir la desena LaLiga Promises en la final contra l’Espanyol. Una nova gesta del futbol formatiu blaugrana, que enguany ha tornat a obtenir una molt bona collita pel que fa a títols. De moment ja suma onze lligues. Ahir a Vila-real va assolir la desena LaLiga Promises, la setena en les últimes edicions: Colòmbia 2015, Miami 2015, Tenerife 2016, Vila-real 2017, Nova York 2017, Arona 2017 i Vila-real 2018. Una estadística que demostra el domini aclaparador del Barça en aquest torneig. “Sí que és històric i té molt mèrit perquè són torneigs que fins a quarts de final són dues parts de dotze minuts i qualsevol errada et pot deixar fora. Hem estat molt regulars. D’alevins en tenim deu i els altres que en tenen més, que són el Vila-real, l’Espanyol i el Madrid, dues”, destaca Marc Serra, el tècnic dels campions.

Un entrenador que ahir era feliç perquè en la final el seu equip va ser capaç d’oferir la seva millor imatge del torneig. “És el partit en què hem estat millor. En les semifinals ens ha costat molt més. Hem tingut el control de la possessió, hem estat fidels a l’estil, hem jugat seriosos i hem sabut controlar bé els nervis.” Una de les claus d’aquest equip, al marge del talent, és que fa temps que juguen plegats, es coneixen sobre el camp. “Dels tretze, sis van entrar al prebenjamí i alguns al benjamí de primer any. Fa temps que juguen junts. És un equip compacte, amb molts jugadors bons. Si un dia no estan bé uns, ho estan uns altres.” Evidentment que encara es massa aviat per saber quins d’ells faran camí però Marc Serra està convençut que poden ser molts. “No se sap qui arribarà, però la gran majoria tenen gran potencial, cal que vagin cremant etapes de mica en mica. Hem de potenciar el talent”, assegura Marc Serra, que està segur que apostar pel planter acabarà donant moltes alegries.

Aquest aleví A també és un equip amb companyonia i amb valors. Ho demostra el gest que van tenir amb Jan Montes. Eren tretze i només podien jugar dotze. Doncs bé, van voler que fos ell qui aixequés la copa. Un gran detall. És un equip amb jugadors especials, una gran generació. Alejandro Domínguez és el més petit de la Masia i va ser qui va donar el regal a Iniesta; Pau Prim, el capità, va ser l’escollit per posar la primera pedra a l’estadi Johan Cruyff i l’Alexis, central, va presentar la nova samarreta juntament amb Coutinho i Busquets. El porter Gerard és una de les grans apostes del club i és un dels millors d’Espanya de la seva edat. Marc Serra, però, va voler destacar la feina feta pels dos porters que han participat. “Han estat molt bé. Hi ha hagut dues tandes de penals i en una ha jugat un i en l’altra, l’altre. I només hem encaixat dos gols en el torneig.”

Dimecres l’aleví A marxa cap a Nova York per disputar el IV Torneig Internacional de LaLiga Promises que es disputa del 8 al 10 de juny. “Té un plus de motivació pel que implica. Intentarem ser nosaltres, que no ens superi la pressió. Tindrem opcions”, diu Marc Serra. València, Liverpool i New York City seran els rivals en la primera fase al grup A.