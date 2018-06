Cinc anys més amb Umtiti

Samuel Umtiti no es mou del Barça. La continuïtat del central francès no estava gaire clara, ja que només tenia una clàusula de 60 milions d’euros i bones ofertes per marxar, però ahir el club blaugrana va posar fi a tots els dubtes fent oficial l’acord de renovació amb el jugador fins al 2023. Arribat l’estiu del 2016 al Camp Nou, Umtiti, que acabava contracte al 2021, continuarà doncs jugant al Barça, si compleix el que signa, les pròximes cinc temporades.

S’acaba d’aquesta manera l’estira i arronsa que han protagonitzat durant els últims mesos el club i el francès, que aprofitant el cost assequible de la seva clàusula i l’augment dels preus que des de l’estiu passat s’estan pagant en el mercat de fitxatges, exigia una millora de contracte, ja que creia que no era acord al que ha estat el seu rendiment durant aquestes dues primeres temporades jugant com a blaugrana, que ha estat excel·lent i ha superat les expectatives.

Condemnats a entendre’s, ja que el Barça sempre s’ha mostrat satisfet amb Umtiti i ell, tot i alguns dubtes sorgits arran de les millors propostes econòmiques que tenia sobre la taula, sobretot procedents de la lliga anglesa, sempre ha assegurat sentir-se molt content al club –fa uns mesos també ho va mostrar al camp quan va celebrar un gol assenyalant-se l’escut–, la figura del nou representant, Arturo Canales, ha acabat de desencallar les coses. El fet que representi també altres companys seus com Piqué i Rakitic i que tingui una bona relació amb el club i conegui bé les diferents escales salarials que existeixen en la plantilla, hi ha ajudat i ha estat una de les claus perquè l’entesa entre les dues parts no s’hagi allargat més del compte. Fa un parell de dies, de fet, Canales va viatjar a Niça, on Umtiti jugava un amistós amb la selecció francesa contra Itàlia, per presentar-li la nova proposta del club, que l’ha satisfet tot i no arribar a les exigències que havia reclamat en un primer moment, i perquè l’acceptés, com així ha estat. Es compleix, doncs, el que volien tant el Barça, per no patir cap sorpresa inesperada com va passar l’any passat amb Neymar, com el jugador, que es podrà centrar del tot en el mundial sabent de ciència certa on jugarà el curs que ve.

El Manchester United de Mourinho era un dels equips que més fort apostaven per intentar el fitxatge del francès, però haurà de mirar a un altre lloc ja que el jugador ha prioritzat el desig de seguir triomfant com a blaugrana, amb una millora, això sí, de la seva fitxa. També augmentarà la seva clàusula de rescissió, tot i que ahir el club no en va donar detalls. En la línia de les últimes renovacions, però, com les de Messi (700 milions d’euros) o les de Piqué i Sergi Roberto (500 milions), tot fa preveure que serà també a prova de fugues i multiplicarà diversos cops l’actual. Avui mateix, se’n pot concretar la xifra exacta, en l’acte de signatura de la renovació (a les 10 del matí, a la sala Berlín), amb la presència d’Umtiti. Tot seguit, també podrà donar més explicacions de com han anat les negociacions, ja que compareixerà davant dels mitjans a la sala Ricard Maxenchs. Serà l’oportunitat també de conèixer les seves sensacions per haver segellat el seu futur com a blaugrana, de com afronta el mundial o de les possibilitats de compartir vestidor la pròxima temporada amb el seu company de selecció Antoine Griezmann.

Fitxat per només 25 milions d’euros de l’Olympique de Lió i com a una de les apostes de Robert Fernández, Umtiti, que el passat mes de novembre va fer 24 anys –quan acabi aquest nou contracte encara no haurà arribat ni a la trentena–, està cridat a continuar consagrant-se al Barça. De moment, en aquests dos primers cursos, tant en l’anterior amb Luis Enrique com en aquest últim amb Valverde, ha estat titular gairebé indiscutible. Ja suma 83 partits com a blaugrana i quatre títols: dues copes, una lliga i una supercopa d’Espanya.