“Els diners no són importants; només volia quedar-me”

Samuel Umtiti ha signat aquest matí la seva renovació de contracte amb el Barça fins el 2023. El central francès veu millorada la seva fitxa i la seva clàusula de rescissió passa a ser de 500 milions d’euros. El francès ha expressat la seva alegria en roda de premsa. Aquestes són les seves millors frases.

LA RENOVACIÓ

“Estic molt orgullós de pode renovar. Estic una mica nerviós perquè és un somni que continua. M’he sentit aquí coma casa des del primer dia i vull quedar-me fins a…”.

PRIORITAT

“S’han dit moltes coses però la prioritat era renovar. És casa meva i ha estat sempre el meu somni, jugar aquí amb els millors jugadors. És el millor club del món. M’he adaptat molt bé a la ciutat i l’equip i no em veia en un altre equip. Els diners no són un problema. Vull jugar i guanyar títols”.

EL MILLOR I EL PITJOR

“El millor moment en aquests dos anys va ser l’arribada i el partit contra el Paris SG, va ser espectacular. El pitjor moment, l’eliminació contra la Roma”.

GRIEZMANN

“Aquests dies parlo molt amb Griezmann, però no del seu futur. És un jugador fantàstic i si vol venir, serà fantàstic”.

EL RENDIMENT

“No em va afectar la renovació en el rendiment. Sabia que renovaria, estava una mica tocat al genoll, per això no estava al cent per cent. Les negociacions sempre són llargues, però no afecta en el moment de jugar”.

EL MUNDIAL

“He treballat molt al Barça per aconseguir un nivell alt. El Barça m’ha ofert l’oportunitat de progressar. Ha estat clau perquè ara pogui ser titular en el Mundial. També la meva feina, jo treballo molt. És un somni poder jugar el Mundial”.

LENGLET

“Miro tots els partits perquè és la meva vida. Conec a Lenglet. És un gran jugador, m’agrada com juga, però si fitxarà, és una pregunta pels directius”.

LA CHAMPIONS

“El Barça ha de guanyar tots els partits i títols. La Champions és la millor competició i hem de guanyar-la. Treballarem més per guanyar-la la propera temporada”.

DEMBÉLÉ

“Conec Dembelé, però no estic aquí per parlar de Griezmann o Dembele. Els dos s’entenen molt bé, han estat junts a la selecció”.

MESSI

“Jugo al millor equip del món amb Messi, per això tenia molt clar que volia renovar. Mai he pensat a deixar el Barça. És el meu equip des que era petit. He de seguir millorant i guanyar títols”.

EMOCIONAT

“Estic més emocionat que el dia de la presentació perquè he pres consciència del que és jugar en el Barça, amb els millors jugadors del mon. He tingut l‘oportunitat de compartir moments excepcionals amb aquests jugadors, amb l’afició. Ara em podré quedar aquí molt temps”.

ZIDANE

“Em va sorprendre molt la marxa de Zidane perquè ha fet una feina fantàstica. Ha donat les seves raons, però em va sorprendre”.

ELS DINERS

“El més important no són els diners. Estic aquí per guanyar tots els títols, com ha fet Andrés Iniesta, és l’exemple a seguir”.