Busquets i Jordi Alba han de ser els següents

Després d’assegurar-se la continuïtat de Samuel Umtiti fins al 30 de juny del 2023, la direcció esportiva blaugrana i també el màxim responsable de les finances del club, Òscar Grau, treballen en la configuració de la plantilla de la temporada vinent. Això sí, sense oblidar una millora de contracte per a dos futbolistes que són indiscutibles en l’equip d’Ernesto Valverde: Sergio Busquets i Jordi Alba.

El de Badia va renovar per última vegada fa dos anys, en què va signar un contracte fins al 2021, amb dos anys més opcionals. En aquell moment, el president, Josep Maria Bartomeu, li va assegurar que formaria part del segon esglaó de l’escala salarial de la plantilla del primer equip. Busquets va reclamar fa unes setmanes un augment de fitxa. El migcampista considerava que després d’algunes renovacions i de l’arribada a la plantilla d’homes importants com Coutinho, havia deixat de formar part d’aquest segon esglaó. Abans de concentrar-se amb la selecció espanyola per començar a preparar el mundial de Rússia ja es van produir contactes entre el club, el jugador i el seu representant, Josep Maria Orobitg. Les posicions van ser molt properes i no hi haurà cap problema perquè Busquets, amb una clàusula de rescissió de 200 milions d’euros, tingui un nou contracte, que s’hauria de signar una vegada el jugador hagi tornat del mundial de Rússia.

Pel que fa a Jordi Alba, el lateral acaba el contracte el 30 de juny del 2020. La setmana passada el seu representant, Vicente Forés, va expressar el seu malestar en el diari Sport, en què va assegurar que fa un any i mig que esperen una trucada del Barça per millorar i ampliar el contracte del futbolista. Forés creu que el jugador mereix aquesta revisió després d’haver-se convertit en indiscutible, en un dels millors socis de Messi, i del rendiment que ha ofert per la banda esquerra des que va arribar l’any 2012 al Camp Nou.

Des de les oficines del club són conscients que Jordi Alba és un dels jugadors indiscutibles de l’equip i que mereix aquesta millora. Estan convençuts que el jugador continuarà molts anys de blaugrana perquè és el desig de les dues parts i han tranquil·litzat el futbolista i el seu representant. Els han fet saber que ara no és el moment per parlar d’un nou contracte però que començaran a negociar després de l’estiu, una vegada hagi començat la nova temporada. No hi haurà problemes.