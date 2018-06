“No em veia en un altre equip”

Samuel Umtiti ahir era un home feliç. Després de mesos d’intenses i dures negociacions, la setmana passada va arribar a un acord amb el Barça per renovar el contracte fins al 2023. Dues temporades més i una millora important de les seves condicions econòmiques, malgrat que va voler deixar molt clar que la seva prioritat en cap cas havien estat els diners. “Soc aquí per guanyar títols, no pels diners. Soc aquí per guanyar, com ha fet Iniesta, que per a mi és un exemple”, va afirmar. L’ampliació del seu contracte era una de les prioritats del club, perquè entenien que costaria molt trobar en el mercat un central de la qualitat del francès, plenament adaptat a l’estil del Barça i integrat al club. “És un jugador que s’ha consolidat, és important. El necessitem i ell necessita el Barça. És un contracte de llarga durada, i la seva clàusula de rescissió serà de 500 milions d’euros. En aquests dos anys, s’han guanyat títols i ell hi aposta perquè creu que aquí tindrà més èxits. És ambiciós”, va assenyalar el president Josep Maria Bartomeu, també satisfet per haver pogut blindar Umtiti, que abans de la renovació tenia una de les clàusules més baixes de la plantilla: 60 milions d’euros.

Que ahir era un dia de joia va quedar confirmat amb el posat rialler del francès durant la roda de premsa. Idolatrat per l’afició, imprescindible per al tècnic i barcelonista des de petit, durant un temps va semblar que la seva continuïtat perillava. Sobretot després d’aquella entrevista a la televisió francesa en què es va mostrar escèptic. “S’han dit moltes coses, però la prioritat era renovar amb el Barça. És el millor club del món i no em veia en cap altre equip”, aclaria ahir. Umtiti, de fet, va dir que se sentia més “nerviós” i més “il·lusionat” que el dia del seu fitxatge. “És un somni que continua. Des del primer dia a Barcelona em vaig sentir com a casa i ara m’hi vull quedar 15 anys. Em sento molt feliç a la ciutat, a l’equip. Tinc la confiança de tothom. No podia marxar d’aquí, és casa meva.” El francès vol seguir jugant al costat dels millors, com Messi i Piqué, un jugador que l’ha ajudat molt. El seu millor moment al Barça fins avui va ser la històrica remuntada contra el PSG, i el pitjor, la desfeta contra la Roma. Curiosament, dos moments en la Champions, una competició que Umtiti vol guanyar tant sí com no. “És la millor competició i l’hem de guanyar. L’any vinent competirem al màxim per intentar guanyar-la. Estic segur que tindrem un equip espectacular.”

El futur de Griezmann

L’únic moment en què no se’l va veure del tot còmode va ser quan li van preguntar sobre el possible fitxatge de Griezmann. “Parlo molt amb ell: de la Play, de menjar... Però no he parlat amb ell de l’opció de venir al Barça. Si volgués, seria fantàstic.” Tampoc es va esplaiar gaire sobre Lenglet, un compatriota que segurament compartirà vestidor amb ell la temporada vinent. “Jo miro tots els partits perquè el futbol és la meva vida. M’agrada com juga i hem de parlar amb els directius si pot venir... A mi m’encanta com juga Lenglet.”