Creix la incertesa sobre la decisió final de Griezmann

Concentrat amb la selecció francesa esperant el començament del mundial de Rússia, Antoine Griezmann manté amb l’ai al cor directius i seguidors de l’Atlético de Madrid i el FC Barcelona. El seu silenci només fa que incrementar la incertesa sobre el seu futur i generar nervis als dos clubs que lluiten per ell. Els uns, per retenir-lo, i els altres, per incorporar-lo al seu projecte. Per boca seva, la darrera cosa que se sap és que encara no té presa la decisió malgrat que de les diferents bandes arriben missatges diferents i contradictoris.

En el FC Barcelona confien en l’acord al qual van arribar ja fa temps i que cap de les propostes que li fa arribar l’Atlético de Madrid serà prou atractiva per fer-lo canviar d’opinió. Fa setmanes la tranquil·litat regnava entre la plana major de la directiva i els responsables esportius perquè el compromís és ferm, però aquests darrers dies comença a aparèixer cert nerviosisme pel silenci del futbolista i per la gran pressió que fa l’Atlético per retenir-lo. La consecució de l’Europa League i els comentaris d’alguns companys, per exemple de Godín, que va assegurar davant l’afició que deixés de xiular-lo perquè havia decidit quedar-se, només feien que afegir incertesa al futur de Griezmann, que es va ofendre quan va ser increpat pels seguidors matalassers.

L’Atlético de Madrid ha anat fent-li propostes cada cop més atractives i ahir la cadena Cope va informar que a les oficines del club madrileny ja redactaven el nou contracte del davanter francès perquè aquest hauria rebutjat l’oferta del Barça. La informació parla d’un salari de 23 milions d’euros per cadascuna de les cinc temporades del nou contracte i que tindria una clàusula de rescissió de 200 milions d’euros, la mateixa que té fins al primer de juliol, que baixarà a 100. Aquesta informació va en consonància amb el que va publicar el diari ABC però que va ser desmentit per L’Equipe.

A França, d’una altra banda, insisteixen que Griezmann continua meditant què fer, però alguns mitjans han assenyalat que podria anunciar el seu futur després del darrer partit contra els Estats Units d’aquest dissabte. El francès encara té alguns dies per decidir si vol integrar-se en el Barça de Messi, que és el campió de la lliga i la copa, o bé acceptar l’oferta de l’Atlético, més atractiva econòmicament.