Abidal per Robert

La presentació oficial d’Abidal com a secretari tècnic serà dilluns

La reestructuració a l’àrea esportiva del Barça comença a prendre forma i ho fa, d’entrada, amb un canvi de noms. Previsible per una banda, ja que Robert Fernández deixarà de ser el secretari tècnic, però alhora del tot inesperat, ja que el seu substitut serà Éric Abidal, que no havia entrat fins ara en cap de les possibles travesses i rumors pel que fa a possibles relleus. Així ho va confirmar oficialment ahir el club. L’exjugador francès, que va formar part del millor Barça de la història, guanyador del sextet amb Pep Guardiola, i va vestir la samarreta blaugrana durant sis temporades, deixant una forta empremta i donant tota una lliçó de vida, serà doncs l’encarregat d’assumir les funcions que ha desenvolupat durant els tres darrers anys el de Betxí, que acabava contracte aquest 30 de juny. Abidal signarà per les pròximes tres temporades, fins al 2021, any en què acaba el mandat de Bartomeu.

Sense notícies per part del club respecte al seu futur, l’adéu de Robert estava gairebé anunciat. No va ser però fins ahir mateix que va conèixer la decisió definitiva, en una curta reunió que va mantenir amb el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, el CEO de l’entitat, Òscar Grau, i el mànager general esportiu, Pep Segura, que en principi serà qui continuarà liderant tot l’organigrama, com des de fa un any, tot i mantenir algunes discrepàncies amb part de la directiva respecte a les decisions a prendre.

Després d’assumir el càrrec tot just després que Bartomeu guanyés les eleccions al 2015, Robert cedeix doncs el testimoni precisament al que, també fa tres anys, era l’escollit per fer de secretari tècnic en cas que hagués guanyat la candidatura de Joan Laporta, que finalment va ser la segona més votada. Aleshores, el francès ja es veia capacitat per exercir aquest càrrec i explicava alguns dels que haurien estat els seus objectius en cas d’accedir-hi: “És un repte important i il·lusionant. El Barça és el meu club i sempre vaig dir que volia seguir treballant en futbol i aquí. El Barça és més que un club però es comença des dels petits, per fer els Xavi, Andrés o Messi.” Tota una declaració d’intencions, que podrà aplicar a partir d’ara.

Retirat des de fa encara no quatre anys, Abidal va ser nomenat el juny de l’any passat ambaixador i representant en diversos actes del club, i manté també una gran connexió entre la seva fundació i la del Barça. Ara, treballarà pel club des de dins. Aquest mateix dilluns, de fet, ja serà presentat oficialment en un acte en què també es podrien conèixer més detalls de com quedarà finalment definida la resta de la secretaria tècnica i del nou organigrama esportiu. I és que, amb Robert, també podria marxar la seva mà dreta, Urbano Ortega, tot i que el club no ho ha confirmat. Si és així, faltaria veure com es cobreix el seu lloc. Una opció és la d’un dels noms que han sorgit aquests dies, com el de l’actual director esportiu del Getafe i ex de l’Espanyol Ramon Planes, que podria ajudar Abidal aportant la seva experiència en aquest àmbit. El club l’ha sondejat però no hi ha res definitiu.

Moltes coses per resoldre encara, amb la incògnita de què passarà amb Guillermo Amor i José Mari Bakero, màxims responsables del futbol formatiu professional. La directiva no vol que continuïn en el càrrec però sí al club, entre d’altres motius perquè la reestructuració de l’organigrama pretén tornar a agrupar tot el futbol formatiu. Per coordinar-lo, el principal candidat és Àlex Garcia, i tant Jordi Roura com Aureli Altimira tindrien més pes que el que tenen actualment. Precisament ahir, tant Amor com Bakero van parlar del tema en una entrevista a Rac1 i van assegurar que no tenen cap constància d’aquests possibles canvis. “No tinc cap coneixement que hi hagi d’haver moviments. Amb Amor, estem treballant de manera normal, amb tranquil·litat, i reunint-nos amb gent amb vista a la pròxima temporada”, va afirmar Bakero, en la línia del que va dir Amor, que va afegir que ningú no li ha comunicat res.