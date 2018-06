Ramon Planes ajudarà Abidal

El Barça segueix en ple procés de creació d’una nova estructura esportiva i l’endemà de l’adéu de Robert i la incorporació d’Éric Abidal ha anunciat el fitxatge de Ramon Planes, de 50 anys, com a adjunt de la secretaria tècnica. Es tracta d’un executiu amb una llarga experiència, que va estar en dues etapes a l’Espanyol, on va aconseguir per exemple la cessió de Coutinho i va construir un equip que amb Mauricio Pochettino a la banqueta es va moure força jornades en zona de lliga de campions. Així, després va acompanyar el tècnic argentí al Tottenham, canviar d’aires per anar primer al Rayo i des de fa un any al Getafe. En anterioritat havia estat en diverses entitats com el Racing, l’Alavés, el Lleida, L’Hospitalet o l’Elx.