Ramon Planes, l’escollit com a adjunt d’Abidal

Robert Fernández feia tàndem amb Urbano Ortega a la secretaria tècnica del FC Barcelona i Éric Abidal no podia ser menys. Ahir va quedar aclarit qui serà la mà dreta del francès en la seva nova responsabilitat. L’escollit és Ramon Planes, el nom del qual ja havia transcendit fa uns dies precisament per ocupar la plaça d’Abidal. L’executiu lleidatà s’incorpora com a adjunt d’Abidal a la secretaria tècnica del primer equip de futbol. El Barça no pagarà cap quantitat al Getafe perquè ha estat el mateix Planes qui ha demanat al club madrileny, amb qui negociava la renovació, que l’alliberessin del seu compromís –li quedava un any– per poder venir. Ramon Planes, com Abidal, signarà un contracte de tres temporades.

Com a jugador i entrenador va passar per totes les categories inferiors de la UE Lleida i es va iniciar com a director esportiu al CE Hospitalet el 1999, on va estar fins al 2003. Després va anar al Racing de Santander per ocupar el mateix càrrec i s’hi va estar fins al 2005, per després passar a l’Alavés. No s’hi va estar gaire temps perquè va fitxar pel Lleida (2006-2007) i després es va incorporar a la secretaria tècnica de l’Espanyol el 2007, on va estar fins al 2009, any en què va ser ascendit a director esportiu, càrrec que va ocupar fins al novembre del 2012. Va ser destituït juntament amb Mauricio Pochettino, amb qui va col·laborar tant al Southampton com al Tottenham Hotspur. L’agost del 2015 es va incorporar a l’Elx per exercir com a director esportiu, però va marxar un any després a causa de l’entrada d’un grup inversor nou que posava en perill la seva independència a la feina. Abans d’anar al Getafe, va estar un any al Rayo Vallecano després de l’adeu de Felipe Miñambres.

Ramon Planes ajudarà Abidal en les seves tasques a causa de la inexperiència del francès en una secretaria tècnica. Planes, sobretot, està especialitzat en el mercat sud-americà, la zona que seguia quan es va incorporar a l’Espanyol. El seu fitxatge més important al club blanc-i-blau va ser Osvaldo, jugador del Bolonya que va incorporar per 4,5 milions d’euros i que després va vendre per 17 milions, el traspàs més car de tota la seva història. També va portar Coutinho cedit. Ramon Planes està acostumat a treballar amb pressupostos no gaire elevats, està especialitzat a comprar barat i vendre car, així que caldrà veure com respon en un club, el Barça, que és tot el contrari. Caldrà estar atent per veure què podrà fer amb molts més diners. El Getafe és un dels equips amb menys pressupost de la primera divisió i aquesta temporada ha aconseguit la salvació sense patir i ha estat a punt d’aconseguir una plaça per disputar l’Europa League.

Els que han treballat amb ell destaquen que és un home disciplinat i discret en les negociacions. També és metòdic i ordenat i senzill. Sol anar per feina, intentant portar les seves idees fins al final i ser resolutiu.