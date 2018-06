De Jong, reunió imminent

El nom de Frenkie De Jong cotitza a l’alça. L’interès del FC Barcelona per aconseguir els serveis de la jove perla de l’Ajax ha crescut en les últimes hores. Feia temps que el club blaugrana seguia de prop la pista d’aquest prometedor migcampista de només 21 anys, però el que fins ara era un seguiment exhaustiu ha agafat ara la dimensió d’interès real. El Barça vol De Jong. De fet, segons va transcendir ahir, aquesta pròxima setmana hi podria haver una reunió entre les parts per parlar del fitxatge. Segons una informació publicada pel diari AS, la reunió estaria prevista entre dilluns i dimecres.

De Jong, que té contracte amb el club d’Amsterdam fins al 2022, és un dels noms propis en l’agenda de Pep Segura. El mànager esportiu de l’àrea de futbol considera el fitxatge de Frenkie De Jong com una prioritat. Fins ara sempre s’havia parlat que en el cas d’incorporar en un futur el jove holandès, la seva arribada es produiria a partir de la temporada 2019/20, però el full de ruta hauria pogut canviar en les últimes hores. Errat el tir amb el fitxatge frustrat de Rodrygo, el Barça no pot permetre’s que se li escapi un altre futbolista en el qual té molta confiança dipositada.

La voluntat de l’Ajax lògicament és retenir la seva estrella, almenys una o dues temporades més, però al futbolista el sedueix moltíssim la idea d’aterrar al Camp Nou i compartir vestidor amb una estrella mundial de la talla de Leo Messi. La bona sintonia històrica que hi ha hagut entre el Barça i els holandesos també és coneguda per a De Jong, que sap que el Camp Nou seria un marc idoni per explotar definitivament com a futbolista. L’Ajax, conscient que si el futbolista vol marxar a Barcelona, poc podrà fer per retenir-lo, estaria disposat a escoltar alguna oferta a partir dels 30 o 40 milions d’euros.

Format en les categories inferiors del Willem II, Frenkie De Jong ha disputat un total de 22 partits aquesta temporada 2017/18 a l’Eredivisie (16 partits com a titular) i ha jugat un total de 1.558 minuts.