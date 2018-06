Somnis frustrats

Les lesions, els descartats i els fracassos d’Itàlia, Holanda i Xile redueixen la nòmina de figures

“Ho sento!” Ras i curt. A vegades sobren les paraules. Desolat, amb llàgrimes als ulls i amb un buit esfereïdor en el fons del seu interior que li feia difícil verbalitzar la frustració. Ferit en l’ànima. Tot el món del futbol va plorar amb Gigi Buffon el passat 13 de novembre damunt la gespa de San Siro. Itàlia és la gran absent d’aquest mundial. L’azzurra no estarà a Rússia i Buffon no podrà seguir engrandint la seva llegenda. Un símbol com ell no mereixia aquest desenllaç. Aquest hauria estat el seu sisè mundial i hauria pogut emular un altre mite de la porteria italiana com Dino Zoff, que també va jugar un mundial amb 40 anys (1982). No serà així. Final cruel al seu cicle com a internacional. Adeu després de 174 partits oficials. En el record, sempre quedarà la copa del món guanyada el 2006.

L’eliminació d’Itàlia en la repesca del mes de novembre a mans de Suècia va ser una de les grans sacsejades de la fase de classificació. Aquella bomba ha deixat molts il·lustres sense mundial: Bonucci, Chiellini, Insigne, Immobile, Balotelli, Belotti... La llista és llarga. Doble càstig per a homes com Verratti i Marchisio, que ja es van perdre l’Eurocopa del 2016 per lesió. Però a vegades el futbol no és just ni tan sols amb els herois. Que ho preguntin a Jakob Johansson. El botxí d’Itàlia tampoc estarà a Rússia. Ell va ser l’autor de l’únic gol de l’eliminatòria però la greu lesió de genoll que va patir en el partit de tornada l’ha deixat també a ell sense bitllet. Suècia, absent a Sud-àfrica 2010 i Brasil 2014, torna a un mundial dotze anys després i ho farà sense el seu últim heroi i també sense la seva icona mundial. La classificació del seu país ha agafat a contrapeu Zlatan Ibrahimovic, que fa dos anys, després de l’última Eurocopa, va anunciar que deixava la selecció. L’actual estrella dels LA Galaxy va mostrar interès per tornar però finalment el retorn del fill pròdig no s’ha produït.

Holanda i Xile, i, en menor mesura, Gal·les, Àustria, Eslovàquia, Bòsnia, els Estats Units i Algèria són algunes de les altres seleccions que es trobaran a faltar a partir del dia 14. El nou fracàs d’Holanda, que ja no va disputar tampoc l’Eurocopa de França, ha deixat fora de la cita noms com Robben, Depay, Wijnaldum, Blind i el central més car del món, Virgil van Dijk. L’home pel qual el Liverpool va pagar 85 milions d’euros en el mercat d’hivern veurà el mundial des del sofà. L’absència de l’actual campiona de la copa Amèrica deixa sense mundial homes com Alexis Sánchez i Arturo Vidal. En la llista, altres damnificats del talent de Hamsik, Pjanic, Pulisic, Mahrez i Alaba. Tampoc hi serà Dzeko, un dels noms propis de l’última edició de la Champions. Tampoc el gran protagonista de la final de Kíev. Semifinalista de la passada Eurocopa, la selecció gal·lesa somiava la possibilitat de tornar a un mundial més de mig segle després –l’última participació va ser el 1958–, però Irlanda la va apartar de la repesca. Gareth Bale és una de les baixes sensibles de la cita. Absència destacada de l’MVP de la final de la Champions i absència també del Zamora de la lliga espanyola. Ni Buffon, ni Jan Oblak, la figura indiscutible d’Eslovènia, que tampoc va superar el tall.

Altres noms com Aubameyang (Gabon) o Mkhitaryan (Armènia) semblen abocats a no viure mai una experiència mundialista, territori desconegut fins i tot per a mites del futbol guanyadors de la Pilota d’Or com George Best, George Weah o el mateix Alfredo di Stéfano, o altres futbolistes carismàtics com Ian Rush o l’actual seleccionador de Gal·les Ryan Giggs. El Marroc ha barrat aquest cop l’accés de l’actual futbolista de l’Arsenal a la gran cita. Ell i Camacho van denunciar en el seu moment haver estat intoxicats amb un suc de taronja en el Marroc-Gabon (3-0).

Lesions traumàtiques

Ribéry, Falcao, Thiago, Reus, Valdés, Montolivo, Benteke, Tévez, Mario Gómez, Van der Vaart, Walcott, Gundogan, Strootman... van ser alguns dels cromos destacats que no van formar part de l’àlbum del mundial de Brasil del 2014. Les lesions i controvertides decisions tècniques deixaran ara altres cracs fora del focus mediàtic quatre anys després. El trencament dels lligaments encreuats del genoll dret d’Aleksander Kokorin en el partit de l’Europa League contra el Leipzig deixa l’amfitriona sense una de les seves principals estrelles. Fiódor Slomov s’ha quedat sense soci en atac. Problemes per a Rússia també a l’eix de la defensa amb les baixes d’homes com Vasin i Dzhikia. Les lesions de genoll també han afectat Anglaterra i l’Argentina. Sampaoli s’ha quedat sense Sergio Romero, el porter de l’albiceleste en les dues últimes cites mundialistes. Tampoc hi serà el futbolista del Liverpool Oxlade-Chamberlain, que va lesionar-se de gravetat al genoll en les semifinals de la Champions contra el City. Plou sobre mullat en el seu cas, perquè ja va trencar-se els lligaments del mateix genoll l’any 2014 en un amistós contra l’Equador. Als seus 35 anys, Dani Alves també ha quedat fora del que hauria estat el seu tercer i últim mundial. Una lesió al genoll dret en la final de la copa de França l’ha apartat de la cita. Danilo Pereira, campió d’Europa amb Portugal el 2016, el central marroquí del Betis, Zou Feddal, i el central francès Laurent Koscielny, lesionat en les semifinals de l’Europa League contra l’Atlético, tampoc viatjaran. Tots tres tenen afectat el tendó d’Aquil·les. Lars Stindl, Serge Gnabry i Emre Can, tot i reaparèixer amb el Liverpool en la final de Kíev, són baixa en l’actual campiona del món. A França, l’infortuni ha castigat l’estrella del Marsella i un dels noms propis de l’última Eurocopa. Dimitri Payet va perdre el mateix dia la final de l’Europa League i el passaport a Rússia. Manuel Lanzini (Argentina) i Frank Fabra (Colòmbia) han estat dos dels últims noms a afegir-se a la llista negra. Trencament del lligament creuat anterior del genoll en tots dos casos aquesta mateixa setmana passada.

