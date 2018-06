Víctor Font serà candidat a la presidència del Barça el 2021

L’empresari Víctor Font ha publicat aquest matí una carta oberta al barcelonisme en la qual presenta candidatura a la presidència del FC Barcelona. Font, de 45 anys, va formar part de la candidatura de Ferran Soriano i Marc Ingla, l’any 2010, i en les últimes eleccions, el 2015, va sonar com a possible candidat. Sota el lema Sí al futur, Víctor Font treballa en un projecte basat en tres eixos: modernitzar el club en l’àmbit financer, posar-lo en mans dels ex futbolistes en l’àmbit esportiu i apropar-lo als socis.

Si no s’avancen, les pròximes eleccions a la presidència del FC Barcelona tindran lloc l’any 2021. Font ha explicat, en declaracions a Rac-1, que ha assabentat directament a Josep Maria Bartomeu de la seva intenció d’ocupar el seu lloc. “No s’havia d’haver jugat el Barça - Las Palmas de l’1 d’octubre. En aquell moment hauria dit que no, però entenc que era una decisió molt difícil”, ha dit també.