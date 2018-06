Riqui Puig, renovat per tres temporades

El FC Barcelona i Riqui Puig han arribat a un acord per a la renovació del contracte del migcampista, ampliant la seva vinculació amb el club blaugrana per a les pròximes tres temporades ampliables a dues més. Riqui tindrà una clàusula de 100 milions d’euros.

Puig va arribar al Barça en edat cadet i ha anat passant per cada equips fins a consolidar-se en el Juvenil A aquesta temporada, on ha guanyat la Lliga i la UEFA Youth League. El seu bon rendiment l’ha fet debutar amb el Barça B, on ha jugat tres partits. També ha entrenat amb el primer equip, al costat dels seus ídols, i ara companys.