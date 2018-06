El Barça justifica els canvis a l’àrea esportiva i evita l’autocrítica

El portaveu del Barça, Josep Vives, ha fet balanç dels darrers dies al club i ha confirmat la presentació d’Éric Abidal el dia 18 i la incorporació de Ramon Planes com a adjunt a la secretaria tècnica. “Pep Segura ha cregut quue era necessari fer el canvi i la directiva ha donat l’Ok.”

Vives també ha deixat clar que discrepen de la voluntat de la federació espanyola de fer la supercopa contra el Sevilla a partit únic per problemes de calendari. “Estem parlant totes les parts per trobar un acord, però la voluntat del club és jugar a doble partit perquè és evident que una fina al Camp Nou genera uns recursos econòmics al club als quals no volem renunciar.” El portaveu també ha restat a les crítiques de Messi al diari Sport, apuntant que s’havia perdut una mica l’aposta pel planter. “Estem en la mateixa sintonia. El que ha dit Messi és exactament el que diu el club i segueix dient, que hi ha una aposta ple planter, però que hi ha jugadors que tenen ofertes, no s’esperen i marxen. Des del club s’ha admès l’autocrítica pel descens del club, però deixant clar que la prioritat no és estar a segona A.

Finalment, Vives ha justificat una nova decepció en el Barça de bàsquet, amb l’eliminació en semifinals de l’ACB. “He jugat molt delmats, amb jugadors lesionats en posicions importants i ens enfrontàvem a un equip d’Eurolliga, que a més està en plena forma i molt ben entrenat. L’equip ha demostrat al Palau la seva grapa i esperit i estem satisfets amb l’evolució dels últims mesos.”