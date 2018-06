Griezmann no es pronuncia

“Ho sento molt, sé que hi ha molta expectació sobre el meu futur, però avui no és el dia”, així de clar ha estat Antoine Griezmann abans que comencés la roda de premsa que ha ofert aquest migdia a Istra, on es troba concentrat amb la selecció francesa. Després que durant tot el matí els rumors apuntessin que anunciaria la seva renovació per l’Atlético de Madrid, el davanter no ha volgut pronunciar-se. La possibilitat que fitxi pel FC Barcelona, doncs, es manté intacta.

Griezmann ha revelat, això si, que ja ha pres una decisió sobre el seu futur, però ha insistit a dir, davant les preguntes de la nombrosa premsa que s’ha aplegat en la seva compareixença, que avui no és el dia.