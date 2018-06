El suspens continua. Van passant els dies i Antoine Griezmann continua sense revelar el seu futur. Ahir, com a mínim, el davanter francès sí que va assegurar que ja té presa la decisió, encara que no va voler fer-la pública. Les possibilitats que finalment es quedi a l’Atlético de Madrid i accepti l’oferta de renovació del conjunt colchonero, o que es decideixi per fer les maletes i fitxar pel Barça a partir de l’1 de juliol, dia en què l’actual clàusula de rescissió passarà dels 200 als 100 milions d’euros, es mantenen doncs encara avui del tot obertes.

S’esperava que ahir, en una nova compareixença amb la seva selecció, ja a terres russes, a Istra (prop de Moscou), on estan concentrats els de Didier Deschamps, el davanter francès expliqués per fi què és el que ha decidit, però caldrà continuar esperant. Ell mateix havia assegurat que ho diria abans que comencés el mundial, però a falta d’un dia per a l’inici del torneig i de només tres per al debut dels bleu, que s’estrenaran dissabte a Kazan contra Austràlia, continua la incertesa.

Eren ja gairebé les tres de la tarda, quan va acabar la roda de premsa del seu company Nzonzi, que va arribar l’hora d’Antoine Griezmann. L’expectació era màxima i durant el matí havien circulat informacions que confirmarien que no es mouria de l’Atlético, però el davanter de 27 anys ja va deixar clar d’inici, abans que comencés el torn de preguntes, que no es pronunciaria sobre res que no fos el mundial. Ho va fer, a més, en castellà: “Ho sento. Ja sé que hi ha molta expectació, però avui (ahir per al lector) no és el dia per parlar del meu futur Insistit pels mitjans espanyols, Griezmann sí que va reconèixer, sense concretar-ho, que ja sap quina serà la seva destinació: “La decisió està presa però no és el dia ni el lloc per dir-la.”

Tret de novetats imminents, doncs, Griezmann començarà el mundial sense que de portes enfora se sàpiga quin serà el seu equip el pròxim curs, cosa que almenys a ell no el preocupa: “Sembla fàcil prendre decisions però és molt complicat. Fa tres mesos que estic així. Però estic tranquil i concentrat en el mundial. A més, soc feliç, que és el més important per a mi.” També el Barça, fins ara, ha mostrat tranquil·litat respecte al tema. Faltarà veure com acaba tot plegat.