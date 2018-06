Griezmann es pronunciarà en un programa de televisió

Amb un documental titulat ‘La decisión’, que s’emetrà al canal Cero de Movistar Plus, a un quart de deu de la nit, Antoine Griezmann anunciarà quin serà el seu futur. El francès, que no va voler revelar si serà traspassat al Barça o continuarà a l’Atlético de Madrid en la compareixença de premsa que va fer dimarts, tot i que va dir que ja havia pres una decisió, optarà per pronunciar-se amb aquest vídeo del qual ha rodat dues versions, per tal que no es filtri quina és la seva decisió abans d’hora.