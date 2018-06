Marlon torna al Barça per ser traspassat

A petició del FC Barcelona, el Niça ha comunicat que ja no compta amb Marlon Santos i que tornarà al club blaugrana un any abans del previst. El central brasiler, de 22 anys, ha disputat 27 partits en l’equip francès, que tenia una opció de compra sobre ell d’uns 25 milions d’euros que ha mirat de rebaixar per fer-se amb la seva fitxa. El Barça, però, traspassarà el jugador al West Ham, amb qui estaria a prop d’arribar a un acord que voltaria els 20 milions.