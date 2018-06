El museu estrena un espai per a Cruyff

Johan Cruyff sempre tindrà un espai reservat en la memòria i en el cor de tots els barcelonistes i, des d’ara, també una zona en el museu del club reservada especialment per prestar un homenatge a la seva figura. Tant pel que fa a l’aspecte esportiu com a l’obra socioeducativa que va dur a terme el genial holandès. L’espai es dota amb diversos objectes de Cruyff que tenia el FC Barcelona, més d’altres que ha cedit la família, el darrer, unes botes de l’etapa com a entrenador.

Josep Maria Bartomeu va rebre ahir al Camp Nou la dona de l’holandès, Danny Cruyff, i el seu fill, Jordi Cruyff, per convidar-los a visitar l’espai. Els van acompanyar el vicepresident primer del FC Barcelona, Jordi Cardoner; el vicepresident tercer del FC Barcelona, Jordi Mestre; el directiu del club Xavier Vilajoana i el president de l’Agrupació Barça Jugadors, Ramon Alfonseda. Van assistir també a l’esdeveniment Carole Thate, directora general de World of Johan Cruyff; Pati Roura, directora de la Fundació Cruyff; Mariël Koerhuis, directora del Johan Cruyff Institute; Edmond Vidal de World of Johan Cruyff, i Xavier Bertolín, director de l’àrea d’acció comercial i educativa de la Fundació Bancària La Caixa.

Els continguts de l’espai estan dividits en tres grans blocs –Cruyff jugador, Cruyff entrenador i Cruyff Forever– i s’expliquen a través de diverses fotografies emmarcades a la paret i unes vitrines amb alguns objectes històrics. Una pantalla completa l’experiència amb un audiovisual. “Tenir un espai Johan Cruyff al museu era una obligació perquè el Johan ho mereix, els visitants de tot el món podran conèixer el seu llegat“, va afirmar Bartomeu. “És un honor, un plaer que el meu pare tingui un espai força gran al Museu del FC Barcelona, és un lloc històric”, va comentar Jordi Cruyff.