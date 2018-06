Indignació per la gestió i el desenllaç en l’afer Griezmann

La negativa d’Antoine Griezmann a fitxar pel FC Barcelona cou, i molt, a les altes esferes del FC Barcelona. Consideraven en el club blaugrana que tenien l’operació ben tancada i que res ni ningú faria canviar d’opinió el davanter francès, amb qui ja fa temps que havien arribat a un acord perquè formés part de la plantilla d’Ernesto Valverde de cara a la temporada 2018/2019. El seu era el fitxatge estel·lar de la temporada, una gran ocasió de mercat perquè a partir del primer de juliol el seu preu només seria de 100 milions d’euros. De fet, si el Barça va anar per ell va ser precisament per la disminució de la seva clàusula de rescissió a la meitat.

Cou a la plana major haver perdut Griezmann, però sobretot la manera com ha transcorregut tot aquest afer en les últimes setmanes, fins fa ben poc. Malgrat les últimes informacions que ja insinuaven que el francès es podria acabar quedant a l’Atlético de Madrid, només aquests últims dies el nerviosisme es va instal·lar entre la directiva del FC Barcelona.

Alleujats van respirar alguns quan no va voler revelar el seu futur en la roda de premsa que va oferir des de la concentració de França. Dijous al matí Griezmann no va dir res. Havia decidit revelar el seu futur d’una forma inusual, sorprenent. Amb un reportatge televisiu anomenat La decisió emès gairebé en el prime time de la nit per #0 i Movistar+ i on s’explica el procés de gestació de la decisió final del davanter. En el vídeo queden explicitades les converses que va tenir el Barça amb el seu entorn per incorporar-lo, cosa que podria portar-li problemes en el futur.

Els directius del FC Barcelona van assabentar-se ahir a la tarda que no vindria i van quedar bocabadats amb el reportatge televisiu. Estan molt enfadats. No només amb Griezmann, perquè no va respectar l’acord que tenia, malgrat que el Barça mai hauria igualat els 23 milions nets que cobrarà, sinó també amb Gerard Piqué perquè una empresa del central català ha produït el documental.

Hi ha enuig amb Piqué perquè va promocionar una decisió que ha acabat perjudicant el Barça, no els va dir res i els ha fet fer un ridícul internacional. Alguns directius també estan molt enfadats amb els gestors del fitxatge perquè aquests sempre van assegurar que l’operació estava ben tancada, gairebé blindada.

Ahir, entre uns i altres s’anaven repartint les culpes perquè la sensació que ha quedat és de desolació absoluta perquè des del club, en privat, sempre van mantenir que no calia patir per res i que Griezmann acabaria venint. Això fa que el ridícul sigui encara més gran perquè tothom ara percep que els directius del Barça eren els únics que no sabien que el francès no es mouria.

Els principals responsables del club també estan molt enfadats amb la política de comunicació, perquè per segon any consecutiu han fracassat en l’intent d’il·lusionar l’afició de cara a la nova temporada, i ha acabat en fracàs. Ja els va passar l’any passat amb Verratti i Coutinho, més enllà de la nefasta gestió de la pèrdua de Neymar després que el vicepresident esportiu digués que es quedava “al 200 per cent”.

Després de tot el que es va viure dijous i de com ha acabat tot, persones rellevants dins el club consideren que Josep Maria Bartomeu hauria de sortir públicament a donar la cara perquè la imatge del FC Barcelona ha quedat molt tocada amb tot aquest assumpte. Els seus assessors, però, li estan aconsellant que no surti, així que caldrà veure què fa en els pròxims dies. Dilluns Éric Abidal serà presentat oficialment com a nou secretari tècnic i de moment se li gira molta feina perquè haurà de pensar un pla B a Griezmann.