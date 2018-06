“Bartomeu està fotut perquè pensava que Griezmann vindria”

Gerard Piqué no vol que es dubte del seu compromís i la seva estima al FC Barcelona, tot i el cas Antoine Griezmann, sobretot després de que el francès donés carbasses al club blaugrana en un documental produït pel central català. “Es dubta del meu compromís amb el club quan és el més indubtable del món”, ha dit en zona mixta després del partit amb la selecció espanyola contra Portugal, i ha assegurat que no va saber fins ahir al matí quina era la decisió del davanter de l’Atlético i que no ha tingut res a veure en la decisió final del francès. Piqué ha explicat, a més, que es va posar en contacte amb responsables del club en conèixer la decisió de Griezmann, i que ha parlat amb Josep Maria Bartomeu: “M’ha trucat el president i està tot bé. Ell estava fotut perquè pensava que acabaria venint al Barça”, ha dit, i ha afirmat que “hem de treure ferro a tot aquest assumpte.”

El defensa barceloní, a més, s’ha mostrat convençut que el Barça farà, un cop se li ha escapat Griezmann, un gran fitxatge.