Operació fallida

Des de fa un temps, el mercat de fitxatges s’està convertint en tot un maldecap per al Barça, que no està sent capaç de tancar amb èxit algunes de les operacions prioritàries. Un problema que l’obliga a buscar solucions, com la recerca d’un pla B, amb un preu sovint més alt del que seria normal a causa de les urgències, i havent d’acceptar alhora la realitat de quedar-se sense l’objectiu inicial. La decisió de Griezmann de no venir al Camp Nou i continuar a l’Atlético, on cobrarà més, és només l’última del seguit d’operacions fallides que s’han produït recentment.

El vídeo La decisió del francès, amb la desafortunada col·laboració de Piqué inclosa, afegeix més llenya al foc, i el fet és que el Barça, quan ja gairebé comptava amb ell, veu com se li escapa un davanter de primer nivell que, amb 27 anys, hauria fet augmentar la qualitat i els recursos de la plantilla. En el mercat actual serà molt complicat trobar una oportunitat com la de Griezmann, per 100 milions d’euros, així que tot fa pensar que els esforços se centraran ara a reforçar el mig del camp i a aprofitar la polivalència d’homes com Coutinho, que podria actuar com a acompanyant al davant de Messi i Suárez.

Precisament el cas de Coutinho és un altre en què el Barça també va topar contra un mur l’estiu passat –pel Liverpool, no pas pel jugador, que volia venir tant sí com no–. Finalment, el desig del brasiler es va complir, però mig any més tard del previst, amb la conseqüència que no va poder participar en la Champions. L’ajornament de la venda, a més, que va servir per complir en part la voluntat del tècnic del Liverpool, Jürgen Klopp, tampoc no en va abaratir gaire el fitxatge. El Barça no va pagar els prop de 200 milions d’euros que segons fonts blaugrana demanaven a l’agost a Anfield, però els 120 més 40 en variables invertits al gener van convertir Coutinho en el fitxatge més car de la història del club blaugrana.

L’operació recent que ha deixat més tocat el Barça, però, va ser una sortida no desitjada, la de Neymar al PSG, que no va dubtar a pagar els 222 milions d’euros de la clàusula de rescissió. Una quantitat que, quan es va fixar el dia de la seva renovació, ni un any abans, semblava que assegurava el seu futur com a blaugrana. Fins i tot el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, es va atrevir a dir que el brasiler es quedaria “al 200 per cent”, una frase que queda per a la història, com la famosa piulada de Piqué en què deia “es queda”. Marxava així el que a la llarga havia de ser el successor de Messi al Barça i un fitxatge del tot estratègic, ja que com a blaugrana es va convertir en un dels millors jugadors del món. Sense Neymar, que va preferir l’oferta astronòmica del PSG i ser el líder del projecte parisenc, va arribar el final del Barça del trident, cosa que també va obligar Valverde, acabat d’aterrar a la banqueta del Camp Nou, a reorientar tots els plans que tenia, com ell mateix ha reconegut més d’un cop.

El PSG ja s’havia creuat en el camí del Barça poc abans, quan va frustrar els plans de fitxar Marco Verratti. El migcampista italià es va deixar estimar públicament pel conjunt blaugrana, fins que els propietaris del PSG, amb intervenció inclosa de l’emir de Qatar, el van obligar a demanar perdó. Es liquidava així qualsevol possibilitat de marxar del PSG. Errors, en definitiva, que el Barça, que estrena secretaria tècnica, ha d’intentar que no es repeteixin si no vol anar encara més a remolc durant el que queda de mercat.