La copa, a Fontajau

Al segon intent, l'Uni ha aconseguit portar la copa a Girona. Ahir la FEB va esborrar de cop tots els prejudicis i recels derivats de les pràctiques habituals en l'etapa anterior i va escollir la millor oferta entre les dues que tenia damunt la taula: Girona o Salamanca. La conseqüència esportiva directa és que l'Uni podrà lluitar per l'únic títol estatal que encara no ha guanyat amb l'ambient a favor després de quatre participacions lluny de Girona, a Arganda del Rey (2012), Zamora (2013), Torrejón de Ardoz (2015) i Sant Sebastià (2016) sempre amb eliminació en la semifinal.

L'Avenida volia la copa per festejar el 25è aniversari del seu ascens a la lliga femenina. Però l'últim dia de termini l'Uni va sorprendre tothom presentant una oferta que millorava molt la de Salamanca –que complia els mínims, certament– i aportava beneficis econòmics tangibles per als clubs participants (1.000 euros d'ajuda directa al desplaçament i el primer dia d'hotel dels equips que jugaran divendres) i per a la FEB, que s'estalvia la logística de la publicitat a peu de pista i la de la venda dels abonaments. L'Avenida no va voler corregir la seva proposta inicial, potser confiant en l'argument històric, però aquest també ajudava la candidatura de Girona, ja que des del 1986 cap edició de la copa s'havia disputat en terres catalanes. I finalment, la FEB ha aplicat els criteris objectius i ha escollit l'oferta gironina.

De la resta de propostes de l'Uni, la que crida més l'atenció és l'organització d'una minicopa, però està pendent que els clubs participants (o d'altres de la Lliga Femenina) s'hi mostrin receptius.

Omplir Fontajau

Objectiu esportiu i social van de bracet. El gran repte és omplir Fontajau. L'Avenida, quan es refaci del cop i el seu entorn paeixi la decisió, començarà a pensar en la mobilització de la que anomenen la marea blava. En les últimes edicions de la copa –amb un desplaçament més curt–, han portat més de 500 seguidors. Els altres classificats (el Gernika, l'Araski, l'Al-Qázeres i el Ferrol) són clubs més modestos que no arrossegaran tanta afició, però en tots els casos es tracta d'equips que disputaran la copa per primera vegada, amb l'atractiu que sempre representa la novetat. A més, en el cas de l'Araski, aquesta és la temporada del seu debut en la Lliga Femenina i en el de l'Al-Qázeres, la del retorn a la màxima categoria. Però seran els seguidors gironins els que tindran el gros de l'assistència i és en clau de creixement social que l'Uni veu una gran oportunitat en la copa. De moment, el club encara no ha definit la política de preus Pel que fa a l'àmbit esportiu, avui dia l'Avenida és el gran favorit per plantilla, pressupost i precedents recents. Fa només tres jornades es va imposar a Fontajau i és el líder de la lliga. Al febrer, però, la correlació no necessàriament ha de ser la mateixa, i les plantilles potser hauran tingut canvis, en funció dels moviments que es facin en la finestra de mercat que s'obre ara.

Sorteig a Girona