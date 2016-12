Cada dia més enfonsats

Pocs cops, el Barça Lassa trobarà un escenari tan favorable per esgarrapar un triomf del Buesa Arena. La primera meitat del Baskonia en atac (28% en tirs de camp i 0/10 triples) era tota una invitació a fer forat, però els blaugrana no van tenir instint assassí i, com passa en aquests casos, això els va passar factura, perquè era obvi que el desencert rival no seria etern. La pressió local no el va tombar perquè, entre Tomic i Rice, ho van impedir. I, fins i tot, va fallar un triple per anar cap a la pròrroga, de Claver, en els últims segons.

L'enèsima patacada fa mal ja que l'equip està immers de ple en una espiral negativa (1-6, en les darreres set jornades) i, si bé encara té a l'abast el vuitè lloc –l'Anadolu Efes està a una victòria–, emet una transparència impròpia quan ja s'arriba a la meitat de la fase regular. I, o s'espavila, o el tren se li escaparà excessivament aviat.

L'oportunitat

Al contrari que altres dies, l'arrencada va ser òptima, quasi immillorable. En tan sols 3:29, Sito Alonso ja va haver d'aturar el partit per activar els seus (0-9). Més enllà de no tenir gens d'encert (0/7 tirs dels locals), el rebot era blaugrana, que tenia Doellman amb ganes de fer-se veure. Negat en el 5x5, el Baskonia va apujar línies de pressió i, a còpia de recuperar pilotes i córrer, va trobar aire. Però els de Bartzokas no van aprofitar l'avinentesa –això sí, molts tirs locals eren alliberats– i els errors propis van impedir trobar més Tomic, que en els primers minuts havia forçat dues faltes ràpides a Diop. Les rotacions dels vitorians eren constants, a la recerca de la fluïdesa. Així, va aparèixer Prigioni en la pista. L'atac local no podia desencallar-se, però no estava gaire més fi el Barça Lassa, entestat a cometre errades i no fer sang del mal moment del rival. Un rival que sobrevivia pel rebot ofensiu i perquè al darrere mossegava, sobretot quan va jugar amb tres petits. Al segon quart, la impossibilitat de controlar Beaubois i Larkin en l'1x1 va erosionar el Barça. I, si bé es plantaria a l'equador al davant, el +6 era un botí escàs pel que en realitat podia haver estat.

Larkin i Rice