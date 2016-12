Cap dia sense un bon partit

El Barça Lassa no descansa en aquestes setmanes de dates assenyalades. No ho fa la Lliga Endesa –el Baskonia i el Madrid jugaran el mateix nombre de partits (cinc) que els blaugrana des de dimarts vinent fins al diumenge 8 de gener– i tampoc la immensa majoria de lligues dels equips que prenen part en l'Eurolliga, per bé que cada una és un món.

Com en la Lliga Endesa, en la turca no descansen per Nadal –hi ha partits programats el 24, el 25 i el 26– i tenen jornada dijous i divendres de la setmana vinent, amb els quatre equips d'Eurolliga enfrontant-se entre si el dilluns 2 de gener. El Darussafaka, que tancarà la primera volta a Europa divendres vinent al Palau (21 h), haurà jugat abans contra l'Anadolu Efes el dilluns 26 i ho farà el dilluns 2 contra el Galatasaray.

També hi ha doble jornada a Alemanya, però el Brose Bamberg, que rebrà el Barça el dimecres 5 de gener, ha estat de sort. Juga dilluns vinent el partit de la setzena jornada, però el de la dissetena (29/30 de desembre) li tocava fer-ho contra el Phoenix Hagen, equip recentment expulsat de la lliga per problemes econòmics. És a dir, no l'ha de recuperar com fa el Barça amb el seu contra el Tecnyconta de Saragossa i, per tant, Trinchieri tindrà cinc dies per preparar l'enfrontament contra els blaugrana.

Després d'aquest partit, en competició europea el Barça rebrà l'Olympiacòs al Palau el dijous 12 de gener. Fins aleshores, els del Pireu jugaran dos partits de lliga i no tres com els de Bartzokas, perquè la lliga grega té jornada aquest dilluns 26 i la següent ja no està programada fins al 7/8 de gener, si bé els blanc-i-vermells la jugaran el dilluns 9 –el divendres 6 s'hauran enfrontat amb el Panathinaikòs de Xavi Pascual en partit d'Eurolliga.