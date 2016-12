Des de les catacumbes

“El procésno va ser fàcil, però m'ha ajudat a endurir-me mentalment”, diu de la lesió al tendó d'Aquil·les del 2015

“M'encanta recordar el títol d'Eurolliga amb el Maccabi. Per a tots els que integràvem aquell equip és encara avui l'èxit més important de les nostres carreres. Va ser un trajecte meravellós, i encara avui mantinc contacte amb la majoria. Entre ells, és clar, el Tyrese.” La final a quatre del 2014, a Milà, va canviar la vida al gros d'aquell roster. Tyrese Rice va ser l'heroi, però Ricky Hickman (Winston-Salem, Estats Units, 1-9-1985) el va secundar per tombar el Madrid i triturar qualsevol pronòstic previ. Entre tots dos, van fer 30 dels 45 punts dels grocs entre el darrer quart i la pròrroga. “En ocasions, anar de tapat és positiu. No hi ha expectatives tan altes i permet jugar més relaxat”, subratlla el combo, que aquest estiu va firmar un 1+1 amb l'EA7. Ara, gairebé cada dia trepitja, en entrenaments o partits, el Mediolanum Forum, el pavelló on va tocar el cel fa dos anys i mig. Casualitats de la vida.

Pas a pas

A més de tenir el passaport georgià –va defensar la selecció en l'europeu del 2013 (11,8 punts i 1,6 assistències)–, Hickman ha adquirit un estatus al Vell Continent, inimaginable quan hi va arribar fa més de nou anys. Acabat el periple universitari a Greensboro, va costar déu i ajuda que algú es decidís a apostar per ell. Tant que, quan li va arribar l'oportunitat de l'Otopeni de Bucarest el novembre del 2007, es guanyava les garrofes al servei postal dels Estats Units. L'estrena en el professionalisme va ser extremadament modesta, tant en salari com en condicions de vida. A Romania va compartir pis amb dos americans més i, en alguna ocasió, ha explicat que els darrers mesos de curs no tenien ni aigua per dutxar-se: “Per fer-ho, havíem d'anar al pavelló.” El club va fer fallida el 2012. Posteriorment, passaria pel Giessen 46ers alemany i el Namika Lahti, amb el qual va dominar la lliga finlandesa. Allà l'aniria a buscar Marco Crespi i se l'enduria al Casale (Lega Due) durant el play-off del 2009/10, però només hi aniria a entrenar-se. El tècnic el volia veure in situ en les sessions, i el faria debutar en el següent curs. La seva qualitat i registres (17,5 punts, amb 40,7% en triples, i 4 assistències) van deixar empremta i, a més de coronar-se de manera unànime MVP de Lega Due, el seu equip va pujar. Va ser l'impuls que necessitava per establir-se en l'elit. Una temporada a l'Scavolini va precedir el salt cap al Maccabi, l'estiu del 2012. “El meu objectiu era jugar al més alt nivell. Sé que els inicis van ser des de molt avall, però sempre he cregut que treballant de valent cada dia i no perdent mai la fe ho aconseguiria”, es felicita Hickman, que ha anat acumulant títols nacionals en els últims anys al Maccabi, al Fenerbahçe i també a l'EA7 Milà, on ja ha alçat la supercopa italiana.

El cop més dur