Nit sota pressió

És inaudit que, a hores d'ara, el Barça Lassa acumuli vuit derrotes en l'Eurolliga, amb un 38% de victòries. La caiguda de l'equip en el darrer mes i mig –1-6 de bagatge, amb cinc duels a domicili– l'ha dut del sisè lloc en la sisena jornada (4-2) al dotzè d'ara (5-8), i ja més a prop del cuer que de la zona de play-off després que l'Anadolu Efes guanyés ahir. Però el més remarcable és que està a una distància considerable, de quatre triomfs, respecte a la quarta posició, que atribueix el factor pista en les sèries.

És evident que la reacció no es pot ajornar més. I la tornada al Palau li ha de servir per recuperar el camí de la victòria. De fet, arriba un tram de calendari en el qual fer-se fort a casa li pot permetre mirar cap amunt. Jugarà quatre dels cinc propers partits com a local en l'Eurolliga, el mes vinent. Ni aquest fet ni el caliu que li pugui donar el públic li servirà de res si els de Bartzokas no ofereixen una versió més consistent. En especial, en atac. Encara és el que anota menys en el torneig (70,15 punts) i, en més de la meitat de partits (7), ni tan sols ha arribat a la setantena. El tècnic grec es justifica: “Tots els equips estan en procés de consolidar la química i l'estil. És una cosa difícil d'assolir, i més en el Barça, que ha tingut un mateix tècnic durant vuit anys seguits i s'han mantingut la majoria de jugadors. No és cap excusa, però amb les nou lesions que ha tingut, aquesta tasca encara es fa més complicada.” De cara a la cita d'avui es manté la incògnita d'Oleson, que no va jugar a Vitòria per una lumbàlgia. Qui és baixa segura és Perperoglou, lesionat al bessó de la cama esquerra.

Un rival molt tocat