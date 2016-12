“Smith és ràpid, explosiu i té bona mà; és complet”

Albert Sàbat s'ha convertit en el seu segon any de verd-i-negre en un referent del Divina Joventut. El base de Llagostera defineix el darrer fitxatge de la Penya, que compartirà posició amb ell: Terry Smith: “S'està implicant molt i està interessat pels detalls, per com juguem, per la lliga... S'ha adaptat rapidíssim i com a jugador és molt ràpid, molt explosiu, amb bon tir i penso que és molt complet.” Sàbat lamenta la marxa de Vasiliauskas, perquè assegura que el lituà tenia nivell de sobres: “Em sap greu, era un bon company i sabem que era un molt bon jugador, com havia demostrat en els entrenaments i en la pretemporada, li ha faltat un pèl de duresa en els partits i esperem que li vagi molt millor.” Els verd-i-negres s'estan entrenant de valent, i només tindran el dia de Nadal de festa: “Tenim un partit contra el Saragossa i, tot i que estem en festes de Nadal, ens hem d'entrenar per estar preparats. Som professionals, ens hi juguem molt, i a casa.” Sàbat fa valoracions positives de l'equip tot i les derrotes: “Cada dia estem millor, però és cert que hem competit millor amb els grans que amb els equips de la nostra lliga. Estem madurant, hi estem posant moltes hores, crec que ho estem fent bé, però ens falta un pèl de sort.”

Sorprès amb ell mateix