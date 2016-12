‘Molto bene, Barça'

Baló d'oxigen per al Barça després de tres derrotes consecutives, i el Milà continua a l'UVI després d'encaixar la setena derrota seguida. El Barça no podia fallar si volia evitar la pressió, els nervis i anar a contrarellotge. Els de Bartzokas es van desfer amb molta autoritat d'un Emporio Armani Milà que va encaixar la setena derrota consecutiva i que es queda a la cua de la classificació amb el Galatasaray. Els blaugrana, tot i l'irregular curs que estan fent, són a només un triomf de les posicions de play-off. I el que és una evidència és que el Tomic dominador de l'ACB, el que és l'MVP amb 22 de valoració de mitjana, ja ha fet acte de presència en l'Eurolliga. La seva exhibició a Vitòria (27 de valoració) no va tenir premi. Ahir sí, i en bon apart perquè va ser l'amo i senyor de la zona i perquè va marcar el camí des del salt inicial. La recuperació que va mostrar ahir el Barça, però, no es pot quedar en una anècdota, i ha de tenir continuïtat, perquè els blaugrana ja han gastat moltes cartes fins ara.

El matx va començar amb un Barça llançat i, sobretot, amb la sorpresa de Navarro en el cinc titular. El capità necessita rodatge, minuts i confiança. Això és el que li vol donar Bartzokas, i va ser l'únic jugador que va ser a la pista tot el primer quart. Uns primers 10 minuts que van marcar la resta del partit. Amb Tomic destrossant la zona de l'equip italià, líder del Pallacanestro amb molta autoritat, els blaugrana van agafar un avantatge superior als 10 punts ben aviat. En els primers sis minuts, Tomic ja valorava més (15) que tot el Milà junt (14). Els blaugrana, a més, van trobar energia en les rotacions, i quan hi havia canvis no baixava el nivell d'intensitat ni d'encert.

Koponen, imparable