Els torrons són bons

En una entrevista ahir a El Mundo, el màxim executiu de l'Eurolliga, Jordi Bertomeu, no es va mostrar partidari de buscar una alternativa a Istanbul per a la final a quatre, tot i els últims atemptats: “És clar que ens amoïna la seguretat. En un any i mig el món ha canviat tant que no podem dir que hi hagi un lloc amb més risc que un altre. Turquia té estadístiques més dolentes, però passen coses en ciutats que mai ho hauríem pensat. No hem de renunciar, no podem penalitzar ningú per això. Si fem passes per la por, hi ha algú que guanya. Tenim garanties de seguretat perquè el govern turc està tan interessat o més que nosaltres que no passi res en un esdeveniment internacional”, explicava Bertomeu, que mata el tema: “La resposta dels aficionats esgotant les entrades en una hora i mitja és el missatge més poderós.