“Un triomf ho canviaria tot”

No ens hem sortit de mare en l'aspecte econòmic [canviant jugadors els últims anys]; es va complint el pla de viabilitat

Després de quasi tres dècades entrenant, Pere Romero (Manresa, 8-7-1965) va assumir l'estiu del 2014, la direcció esportiva del club de la seva ciutat. Els dos cursos anteriors, l'ICL Manresa es va salvar en la darrera jornada, i de manera agònica. En l'actual, la situació és delicada: l'equip és cuer (1-11), a tres triomfs de la salvació i enllaça deu derrotes seguides.

Es va tocar fons diumenge passat, contra l'Herbalife?

Probablement sí, tot i que personalment estic més decebut dels últims sis minuts a Fuenlabrada. L'altre dia el rival era l'Herbalife, un equip quasi d'Eurolliga. El que sap més greu, però, és que vam abaixar els braços en veure'ns derrotats molt aviat. Ara hem de fer un reset. I quan recuperem els lesionats [Cvetkovic i Auda] i hi sumem els que han arribat i el pivot que hem de fitxar, estic segur que l'equip anirà cap amunt.

La millor notícia és que queden encara 20 partits?

Hi ha temps, i la prova és el que ha passat els dos anys anteriors. El passat, teníem força distància respecte als de darrere i ens van enxampar; i fa dos cursos, va passar a l'inrevés. Som un club acostumat a patir i a lluitar fins al final. No és res nou.

Van perdre tres partits seguits molt ajustats a casa (Rio Natura, Divina Joventut i MoraBanc). Li van fer mal a l'equip?

Han pesat massa. Crec que ens vam posar nerviosos massa aviat, i aquestes tres derrotes van provocar que tots comencéssim a tenir dubtes de tothom. I això és el pitjor que li pot passar a un equip. A més, s'hi van afegir la lesió del Lluís [Costa] i problemes físics del Pere [Tomàs] i del Cvetkovic. I vam entrar en un col·lapse mental del qual no hem pogut sortir.

Els dubtes neixen dins el mateix equip o arriben des de fora?

Tot va junt. Dubtar és perdre la confiança. Un jugador no llança igual si has perdut tres partits d'un punt que si els has guanyat d'un punt. I hem anat perdent aquesta confiança primer de manera individual, i ara col·lectivament. I ara estem treballant per recuperar-la. I no tenim un equip tan veterà per saber gestionar-ho. Però ens hi haurem d'acostumar i aprendre'n.

Una victòria ho pot canviar tot o és una visió massa simplista?

És molt simplista, però et puc assegurar que un triomf fa molt de bé. Ho canviaria tot. Encadenar derrotes és com dur una motxilla que cada cop pesa més. Crec que si d'aquells tres partits seguits a casa que vam perdre n'haguéssim guanyat tan sols un, hi hauria més calma. Un triomf et dóna la dosi d'energia addicional que és necessària quan les coses es compliquen.

El bagatge al Nou Congost del 2016 fins ara és 1-16. Impropi.

Que no fa tanta por com abans és una evidència, però en els últims anys l'equip ha estat a baix i ha costat més. També s'ha de tenir present que el Congost és exigent i a molts jugadors nostres se'ls encongeix la mà. No ho dic jo, està demostrat en les darreres temporades.

Diumenge no hi va haver xiulets, però molt públic va marxar abans del final. Ho entén?

Evidentment. El públic és sobirà i pot fer el que consideri oportú. Entenc que hi va haver un moment que veien que l'equip no es mereixia el seu suport i se'n van anar cap a casa.

Té por que l'afició perdi la fe?

Això ja ho vaig viure en el tram final de temporada quan vaig dirigir l'equip [2013/14], en què ningú creia en l'equip. Pot tornar a passar si nosaltres no els oferim més, i en tindrien tot el dret. Però jo els demanaria que donessin suport als tècnics i a la plantilla fins a l'últim dia, i llavors que ens posessin nota.

Amb l'arribada de Zaitsev i Machado i la baixa d'Andric, què ha guanyat l'ICL Manresa?

Eren necessaris els canvis, encara que hagi costat la pèrdua de l'essència de l'equip que teníem cap a l'estiu. Amb Zaitsev tenim alçada i una peça interior més, bàsica mentre Auda estigui de baixa. Machado ens donarà solidesa en la direcció, ja que Cvetkovic no sabem quan tornarà, i això ens obligava a jugar amb el Román [Montañez], que no és base, i amb el Costa, que a priori era el segon. I amb l'Andric va arribar un moment que ens estàvem fent mal tots dos.

Era nociu per a l'equip?

No diria tant. Durant la setmana treballava bé, però en els partits, el nostre jugador estrella s'estavellava. Ja acumulàvem molts partits i no hi vèiem la sortida. Va ser una decisió valenta, perquè no teníem cap substitut a mà, però era el millor per a tothom.

Què ha d'aportar el seu relleu?

Ens agradaria que fos una referència, però incorporar un jugador de qualitat amb un preu assequible no és gens fàcil. En tot cas, després de la reunió de la directiva de dimarts, ens han obert una mica més l'aixeta i això pot facilitar que arribi una peça una mica millor.

En els últims tres cursos, l'ICL ha utilitzat 52 jugadors en la Lliga Endesa. No és massa?

Hi ha hagut menys canvis dels que sembla, perquè hi ha hagut força contractes temporals, sobretot per cobrir lesions. A més, els que s'han fet han millorat sempre l'equip i no han comportat endeutament. No ens hem sortit de mare en l'aspecte econòmic, si és que et refereixes a això. El club va complint el pla de viabilitat. I estic segur que tothom firma utilitzar 20 jugadors aquest curs i salvar-se.

És impossible en l'actualitat nodrir l'ICL Manresa de seleccionables, com abans?

Els cupos bons són més cars que els jugadors que vénen de l'estranger. A mi m'encantaria tenir més nacionals o del planter, però no hi arribem econòmicament. Aquest estiu, el primer moviment que vam fer va ser per un jugador format a Manresa, i no diré el nom. Li vam millorar l'oferta dos cops, però ha acabat en un altre club.

El tècnic, Ibon Navarro, és intocable ara mateix?

Si no hi confiéssim o ell ens hagués dit que no es veu amb cor de tirar-ho endavant, ja haguéssim fet alguna cosa.

Un descens a LEB Or posaria en risc la supervivència del club?

La informació que tinc no va per aquí. No tot és tan dramàtic, i crec que el club també seria viable a LEB Or. En poc temps, també hi haurà una sentència que ha d'aclarir si es facilita l'ascens als equips que s'ho han guanyat a la pista. Personalment, crec que seria més just. Però no em vull plantejar què passaria si l'equip baixés, perquè espero que ens salvem.

Si calgués, a més del pivot que ha d'arribar, el club s'avindria a fer més incorporacions?

El club sempre ha demostrat que no es deixa anar. Que si es pot fer alguna cosa per millorar l'equip, ho fa. Però només ens mouríem si es tractés d'una posició clau. Si no, comptem amb els joves. De fet, si vam estirar dues setmanes Brion Rush va ser perquè va coincidir amb una luxació a l'espatlla de Jou.

Com està vivint el trànsit de tècnic a director esportiu?

Se m'està fent dur. Sóc home de pista, i allà les decisions es prenen d'una altra manera. Haig de canviar la mentalitat, i això requereix tot un procés d'aprenentatge en el qual encara estic immers. A més, estic a casa, al club de la meva ciutat. No et menteixo si dic que actualment pateixo més que no disfruto.

Això vol dir que està de pas com a director esportiu?

El meu futur és trobar el millor cinc per a l'equip al més aviat possible i trencar aquesta ratxa de derrotes. No hi ha res més. Sóc de viure el dia a dia. El futur ja arribarà. Potser no és ni dins el món del bàsquet.