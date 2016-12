El millor regal de Nadal

Polèmica fins a l'últim instant en la repetició de la final del curs passat entre els Cavs i els Warriors, on amb 109-108 Kevin Durant va agafar la pilota i va acabar caient a terra en un contacte amb Jefferson. Durant ho deia clar al final del partit: “No he caigut sol.” Els dos equips tancaven un matx en què van deixar molts comptes pendents per al futur; el duel entre els dos equips es preveu apassionant d'ara fins a final de la temporada.

Remuntada increïble